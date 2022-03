Heddesheim. (RNZ) Die Gemeinde Heddesheim lädt am Donnerstag, 10. März, 19 Uhr, zur Vorstellung der sechs Kandidaten bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in die Nordbadenhalle ein. Die Halle wird von 18 Uhr an geöffnet sein. Es sind bis zu 650 Plätze vorhanden. Eine Vorab-Reservierung ist nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt für die Veranstaltung die FFP 2-Maskenpflicht (oder vergleichbarer Standard) für Personen ab 18 Jahren. Die Verwaltung bittet darum, die Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt und unter www.heddesheim.de zu den aktuell geltenden Regelungen zu verfolgen.

Gleichzeitig wird die Veranstaltung im Internet übertragen, sodass jeder diese auch live von zu Hause aus verfolgen oder sie im Nachhinein ansehen kann. Man findet den Link für den Livestream rechtzeitig vor der Veranstaltung im Netz unter www.heddesheim.de.

Nach einer Vorstellung der Kandidaten wird eine Fragerunde stattfinden, bei der Fragen an einzelne oder alle Kandidaten gerichtet werden können. Die Verwaltung gibt noch einen Datenschutzhinweis: Die Veranstaltung wird live ins Internet übertragen. Die Kameraperspektiven werden dabei so gewählt, dass das Publikum auf den Bildern nicht identifizierbar ist. Die Fragestellerinnen und Fragesteller werden allerdings sicht- und hörbar sein und sie werden namentlich genannt.

Der noch amtierende Bürgermeister Michael Kessler moderiert die Veranstaltung.