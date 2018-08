Der Innenraum erstrahlt dank „Großreinemachen“ in der Sommerpause in neuem Glanz. Fotos: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Auf der großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografie ragen gezackte Vulkanfelsen aus den Meereswellen, wie es sie vor der Insel Hawaii gibt. So gesehen passt die neue Wanddekoration im Gastronomiebereich perfekt zum Hallenbad Weinheim, kurz "HaWei". Seit dem gestrigen Mittwoch ist das Bad nach rund dreieinhalbwöchiger Schließung, verbunden mit Wartungs- und Sanierungsarbeiten, wieder geöffnet.

Rund 50 Gäste kamen allein zwischen 7 und 10.30 Uhr zum Schwimmen. "Das ist angesichts des hochsommerlichen Wetters eine sehr gute Zahl", so der Leiter der Stadtwerke, Peter Krämer, der sich vor Ort ein Bild machte und zugleich die über zehnprozentige Erhöhung der Eintrittspreise rechtfertigte. Diese seien jahrelang gleich geblieben und im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden immer noch günstig, sagte er.

Das Dach des „HaWei“ ist jetzt wieder regenfest.

Die Investitionskosten in den vergangenen Wochen bezifferte er auf rund 95.000 Euro. In dieser Zeit ging Teil zwei der Dachsanierung über die Bühne. Jetzt tropft von oben kein Regenwasser mehr runter. Zur Straßenseite hin wurde dieser Mangel bereits im vergangenen Jahr behoben. Innen ist durch die Maßnahme die vor zwei Jahren eingerichtete Liegewiese besser geschützt. Laut Krämer nutzen vor allem junge Familien diesen Bereich gerne, weil Eltern ihre Kinder auf dem kleinen, übersichtlichen Gelände gut im Blick haben.

Während der Sommerpause wurde zudem die Chlorgasanlage technisch auf den neuesten Stand gebracht. Einige Wände erhielten einen neuen Anstrich, zudem sorgen nun energiesparende LED-Lampen dafür, dass der Eingangsbereich hell und freundlich wirkt. Natürlich gab es auch ein "Großreinemachen" in den beiden Schwimmbecken. Diese mit frischem Wasser zu füllen, dauerte vier Tage. Schließlich mussten rund 1,1 Millionen Liter Wasser rein - das entspricht etwa dem Volumen von 7500 Badewannen.

Am ersten Öffnungstag konnten Besucher mit flinken Händen an der Wirbelbox Preise gewinnen.

An dem Vormittag lassen sich zwei Frauen das Frühstück nach dem Frühschwimmen schmecken. Eine Besucherin hat es sich an einer der Unterwasser-Massagedüsen gemütlich gemacht. Eine von vielen Attraktionen im "HaWei" neben dem Wasserpilz im großen Becken, einem Ein- und einem Dreimeterbrett, einer großen Rutsche mit einer Länge von 21 Metern sowie einer kleineren Rutsche für Kleinkinder.

Zur Entspannung gibt es ausgewiesene Ruhezonen, die Infrarot-Wärmekabine oder den Shiatsu-Massagestuhl. Der Aufenthalt in der Salzgrotte ist ein Angebot unabhängig vom Schwimmbadbesuch und daher auch in Straßenbekleidung möglich. Die Dreiviertelstunde in der Grotte kostet sieben Euro und soll den Atemwegen guttun.

Zur Wiedereröffnung des Schwimmbads hatten die Stadtwerke eine "Wirbelbox" aufgebaut, aus der drei Bälle geholt werden sollten. Geschickte Fänger erhielten Preise und damit Praktisches wie Kugelschreiber, Taschenlampen oder vier Meter lange Metermaße.

Info: Die neuen Eintrittspreise: Tageskarte für Erwachsene 3,90 Euro (statt 3,50 Euro), Ermäßigte zahlen 2,80 statt bisher 2,50 Euro. Zehnerkarten kostet jetzt 35 beziehungsweise 25 Euro, Jahreskarten 143 beziehungsweise 84 Euro. Die Jahresverbundkarten mit Eintritt ins Waldschwimmbad und zum Waidsee schlagen jetzt mit 195 Euro für Erwachsene (bisher 175) und mit 112 Euro für Ermäßigte (bisher 100 Euro) zu Buche. Umsonst sind die "Wassergewöhungskurse" für Vier- bis Sechsjährige. Unter Sechsjährige haben freien Eintritt.