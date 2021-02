Von Katharina Schröder

Hirschberg. Am Ende der Haushaltsberatung stehen 162.000 Euro weniger im Haushaltsplan. "Das ist ja auch was", fand Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Sitzung am Dienstag. Elf Anträge hatten die Fraktionen eingereicht. Dabei sorgte vor allem der von GLH und SPD zu Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts für Diskussionen.

*

> Öffentliches W-Lan kommt: Der Gemeinderat stimmte dem Antrag von GLH und SPD zu, W-Lan in öffentlichen Gebäuden auszubauen. Eine genauere Besprechung soll in der Märzsitzung des Verwaltungsausschusses folgen.

> Erst mal kein Geld für Katastrophenschutzkonzept: SPD und GLH stellten den Antrag, 3000 Euro für die Erstellung eines Katastrophenschutzkonzepts einzustellen. Das lehnten die Gemeinderäte ab. Gänshirt verwies darauf, dass Lautsprecherdurchsagen ein probates Mittel seien, wenn auch nicht das einzige. Thomas Scholz (SPD) betonte, dass Rettungskräfte im Ernstfall "Besseres zu tun haben als Lautsprecherdurchsagen". Die 3000 Euro seien ein Platzhalter für erste Investitionen nach Gesprächen mit Feuerwehr und DRK. Solche Platzhalter gebe es auch an anderen Stellen im Haushalt. Alexander May (FW) entschuldigte sich dafür, den Antrag zum Ausbau des W-Lans einzig der GLH zugeordnet zu haben, und fügte sarkastisch hinzu: "Für mich hat bei GLH und SPD schon eine Fusion stattgefunden, sie sind für mich nicht mehr zu unterscheiden." Zum Katastrophenschutz sagte er: "Für Platzhalter ist in diesem Haushalt kein Platz." Deswegen stimme er gegen die 3000 Euro. Dem schlossen sich CDU und FDP an. So beschloss das Gremium nur, so bald wie möglich Gespräche mit Feuerwehr und DRK aufzunehmen.

> Rat verschiebt Baumaßnahmen: Die FW beantragten, die für das Nebengebäude der Alten Villa eingestellten 165.000 Euro nach 2022 zu verschieben, die CDU hatte einen ähnlichen Antrag gestellt. Die Verwaltung schlug vor, 50.000 Euro stehen zu lassen, um handlungsfähig zu sein. Dem stimmte das Gremium zu.

Der geplante Weg im Eck kommt auch 2021 nicht. Die FDP stellte den Antrag, die Maßnahme zu streichen. Die Verwaltung schlug in der Sitzung vor, sie in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen, "Jetzt ist die Zeit für Streichungen, aber mit dem festen Willen, das Thema 2022 anzugehen", sagte Thomas Götz (CDU).

Ähnliches gilt für den Weg zwischen dem Friedhof Großsachsen und der Haltestelle Süd. FDP und CDU wollten ihn aussparen. "Hier beharren wir definitiv auf der Streichung", sagte Oliver Reisig (FDP), als Gänshirt vorschlug, auch diesen Weg in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. Die FDP sehe in den kommenden Jahren keine Finanzierungsmöglichkeit dafür. Gegenwind kam von Karlheinz Treiber (GLH). Bürger hätten sich die Anbindung gewünscht. Scholz pflichtete ihm bei. Die Coronakrise sei schon vor einem halben Jahr deutlich gewesen, und damals habe man sogar mehr Geld für eine Lochblechfassade am evangelischen Kindergarten beschlossen. "Sind uns Lochbleche wichtiger als Wünsche der Bürger?" Das Gremium verschob die Maßnahme ins Jahr 2022, ebenso wie den Parkplatz an der Haltestelle Großsachsen Süd.

> Die Erweiterung des Klimaschutzkonzepts: GLH und SPD reichten dafür einen gemeinsamen Antrag ein. Der Fortführung des Klimaschutzkonzepts stimmte das ganze Gremium zu. Bei der Aufnahme einer energetischen Sanierung der Heinrich-Beck- und der Sachsenhalle in die Planung sah es anders aus. Gänshirt betonte, dass man beim Klimaschutz nicht mehr von "freiwilligen Leistungen" sprechen könne, in Zukunft führe kein Weg daran vorbei. Jetzt sei es aber zu früh für einen Beschluss über die energetische Sanierung der Hallen. Werner Volk (FW) sprach bei dem Anliegen von einem "Schaufensterantrag". "Es ist doch klar, dass diese Diskussion geführt werden wird", kritisierte er. Götz und Reisig fanden, dass die Haushaltsberatung der falsche Ort für Detailfragen sei. Das Gremium stimmte dem Verwaltungsvorschlag zu, über eine energetische Sanierung im Rahmen weiterer Beschlüsse zum Sanierungskonzept zu entscheiden.

Außerdem beantragten GLH und SPD Aufwendungen für die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. Das wurde auf Vorschlag der Verwaltung abgelehnt, da im Haushalt bereits Mittel für ein Beleuchtungskonzept stehen.

Den Antrag, die Alte Villa energetisch zu sanieren, lehnte der Gemeinderat mehrheitlich ab. "Haushaltsberatungen sind nicht der richtige Ort für diese Diskussion", sagte Gänshirt erneut. Monika Maul-Vogt (GLH) widersprach ihm. Das Gebäude zerfalle zusehends, und der Haushalt sehe keine Sanierungsmittel vor. Die seien aber nötig, um Förderungen zu beantragen. Die anderem Fraktionen sahen in dem Antrag einen Angriff auf den Dezemberbeschluss, sich zunächst auf die Hallensanierungen zu konzentrieren. "Man kann viel wollen, aber es muss auch möglich sein", sagte Gänshirt. Scholz hielt dagegen, dass man sich entscheiden müsse, ob man die Alte Villa überhaupt sanieren oder lieber zerfallen lassen wolle.

> Bauamt bekommt weitere Stelle: Weil in den kommenden Jahren viele große Bauvorhaben in Hirschberg anstehen, beantragten SPD und GLH eine zusätzliche Stelle für das Bauamt. Zur Überraschung der Fraktionen teilte Gänshirt mit, dass die Verwaltung dies in der zweiten Jahreshälfte ohnehin vorhatte. Volk zeigte sich irritiert, die FW hätten so einen Antrag bereits gestellt, er sei aber aus Platzgründen abgelehnt worden. "Dass das Rathaus jetzt größer ist, ist mir neu."