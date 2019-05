Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Etwas mehr als 1300 Mitglieder hat der TV Germania Großsachsen (TVG) derzeit. Gerade einmal circa 50 davon waren am Dienstag zur Jahreshauptversammlung des Vereins in die Alte Turnhalle in Großsachsen gekommen. Vielleicht lag das Fernbleiben so vieler Mitglieder tatsächlich an dem Termin unmittelbar vor einem Feiertag, wie der Vereinsvorsitzende Marco Fleckenstein vermutete. "Es war schwierig, einen Termin zu finden", begründete er die Festlegung für die Versammlung und blickte sogleich auf das erste Jahr seiner Tätigkeit an der Spitze des TVG zurück.

Da galt es, etwa 80 Gäste des Landesturnfests in Weinheim in der Grundschule in Großsachsen unterzubringen und zu versorgen. "Wir haben das mit vielen Helfern gemeistert", so Fleckenstein. Erfolgreich sei auch die Veranstaltung des "Hirschberger Kreises" gewesen, bei der Landrat Stefan Dallinger den Gästen die Aufgaben des Rhein-Neckar-Kreises näher erläuterte. Mit Sabine Bendiek konnte man für dieses Jahr wieder eine sehr prominente Gastrednerin für den "Hirschberger Kreis" bekommen, leitet sie doch seit 2016 die Niederlassung von Microsoft in Deutschland.

Einige Investitionen stehen an

Angegangen ist man auch die Sanierung der Tennishalle. Für rund 45.000 Euro wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Darüber hinaus gibt es eine Veränderung beim Sommerfest der Tennisabteilung Anfang August, denn dieses wird nun ein Fest des Gesamtvereins.

Auf die Sanierung der Tennishalle ging auch Schatzmeister Gerd Schnabel ein. Von den 45.000 Euro für die Beleuchtung habe der Verein dank der Zuschüsse der Gemeinde und des Landessportbunds nur etwa 6000 Euro zu tragen. Und diese Investitionen werde sich rasch amortisieren, so Schnabel, da durch die LED-Lampen Strom eingespart werde.

Zufrieden war der Schatzmeister auch mit der generellen finanziellen Entwicklung des Vereins. "Endlich im Plus", fasste er den Jahresabschluss zusammen. Es gelte aber, nach vorne zu schauen, und so sei zukünftig einiges an Investitionen notwendig, auch die Übungsleiter müssten bezahlt werden. Deshalb schlug Schnabel vor, die Abteilungsbeiträge um 1,50 Euro monatlich für Kinder und Erwachsene anzuheben, was die Versammlung bei einer Gegenstimme genehmigte. Damit zahlen Kinder zukünftig einen Beitrag von 3,50 Euro monatlich, Erwachsene von fünf Euro.

Schnabel blickte zudem genauer auf die Entwicklung der Mitgliederzahl im TVG. Die ist in den vergangenen fünf Jahren kräftig gestiegen, und zwar um fast 100 Personen. Besonders die Tennisabteilung hat zu diesem Mitgliederzuwachs beigetragen. 236 Mitglieder hatte die Abteilung 2014, Ende 2018 waren es 331. Aber auch die Tischtennisabteilung konnte 23 neue Mitglieder gewinnen und hatte damit zum Jahreswechsel 89 Spieler.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde die vakante Stelle des Zweiten Vorsitzenden besetzt. Reiner Kolb hatte sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen und wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Dafür gab er die Leitung der Tanzabteilung ab. Susanne Johe-Kolb wird diese Abteilung zukünftig leiten, ebenso wie die Abteilung Turnen, Freizeit- und Gesundheitssport, diese allerdings zusammen mit Rebekka Ulrich.

Zudem bestätigten die erschienenen Vereinsmitglieder die bei der Jugendversammlung gewählten Jugendabteilungsleiter einstimmig. Unbesetzt bleiben die Positionen des Leiters der Handballabteilung und des Wirtschaftsbetriebs.