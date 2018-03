Hirschberg-Großsachsen. (make) Für das mit Spannung erwartete Handball-Derby zwischen dem TV "Germania" Großsachsen und der SG Leutershausen am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr, können noch letzte Restkarten ergattert werden. Horst Klement vom Drittligisten Großsachsen rechnet mit einer ausverkauften Sachsenhalle gegen den örtlichen Drittligakonkurrenten: "Ungefähr 650 bis 680 Karten sind bereits über den Tisch gegangen. Es gibt nur noch wenige Sitzplatzkarten."

An den Geschäftsstellen von Großsachsen im Riedweg und Leutershausen in der Hölderlinstraße läuft weiterhin der Vorverkauf. "Es wird auch noch an der Abendkasse die Gelegenheit geben", sagt Klement. Während der Tabellendritte aus Leutershausen am Sonntag seine Partie beim HSC 2000 Coburg 2 mit 29:22 gewann, setzte es für den Tabellenneunten Großsachsen beim Northeimer HC eine 21:34-Niederlage. Im Hinspiel konnte sich die SGL im Duell der Hirschberger Handballklubs mit 26:20 durchsetzen.