Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Ein Jahr coronabedingte Pause hat an der Attraktivität des "Hirschberger Kreises", der Veranstaltung zur finanziellen Unterstützung der Jugendarbeit des Turnvereins Germania Großsachsen (TVG), nichts geändert. Mit 110 Gästen war an diesem Mittwoch der große Saal des Hotels "Krone" voll besetzt, was vermutlich auch am Gastredner des Abends lag. Denn mit Martin Brudermüller von der BASF, hatte man den Vorstandsvorsitzenden eines der größten Unternehmen Deutschlands zu einem Vortrag gewinnen können. Mit dem Klimawandel und der Energiewende aus Sicht der chemischen Industrie griff er darin ganz aktuelle Themen auf, die gerade im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielten.

"Der Klimawandel ist die große Herausforderung unserer Zeit", betonte er. Und verdeutlichte damit, dass sich die Industrie den damit verbundenen Veränderungen nicht verschließt. Dabei sei der von der Europäischen Union initiierte "Green Deal" eine aggressive Vision, die unser Leben radikal verändern werde. "Ich wünsche mir, dass das klappt", sagte Brudermüller. Er wies aber zugleich darauf hin, dass dazu intensive Diskussionen notwendig sein werden, um zu klären wie dieser "Green Deal" funktionieren kann.

"Es interessiert sich keiner für das Wie", machte der BASF-Vorstandsvorsitzende der Politik jedoch den Vorwurf, für die Energiewende und damit für die Reduktion der CO2-Emissionen keinen richtigen Plan zu haben. Dagegen habe die BASF durchaus einen Plan, wie sie ihre Produkte zukünftig CO2-neutral herstellen kann. Einiges habe man dafür seit 1990 schon getan hat. So reduzierte sich der CO2-Ausstoß des Ludwigshafener Unternehmens von 1990 bis 2018 um 45 Prozent. Bis 2030 soll dies auf 75 Prozent gesteigert werden, im Jahr 2050 will das Unternehmen CO2-neutral produzieren.

Keine leichte Aufgabe, blickt man auf den Energieverbrauch der BASF. Jährlich benötige sein Unternehmen 20 Terawattstunden an Energie, so Brudermüller. Dabei stamme das meiste aus fossilen Energieträgern. Um das zu ändern, habe man verschiedene Projekte vorangebracht. So soll etwa die Aufspaltung langkettiger Kohlenwasserstoffe in den sogenannten "Steamcrackern", in denen Temperaturen von bis zu 850 Grad Celsius erreicht werden, zukünftig nicht mehr mithilfe von Gas erfolgen, sondern mit Strom.

Auch bei der Herstellung von Wasserstoff werde man zukünftig mehr Strom benötigen, um dabei kein CO2 mehr auszustoßen. Beim bisherigen Verfahren, bei dem sogenannter grauer Wasserstoff mit Hilfe von Dampf und fossilen Brennstoffen produziert wird, entsteht nämlich jede Menge CO2. Um sogenannten grünen Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wassermolekülen zu produzieren, benötigt man aber viel elektrische Energie. Etwas weniger stromintensiv sei dagegen der "türkise Wasserstoff", der aus Methan und Kohlenstoff gewonnen wird und ebenfalls CO2-neutral ist. Brudermüller favorisiert für die kommenden Jahre dieses Verfahren. "Mit dem grünen Wasserstoff lässt sich in den kommenden 15 Jahren kein Geld verdienen", war er sich sicher.

Für all das benötigt man viel Strom, und so ging Brudermüller davon aus, dass sich der Strombedarf in Deutschland bis zum Jahr 2050 verdreifachen, vielleicht sogar vervierfachen werde. "Das hat die Bundesregierung völlig verpeilt", fand der Vorstandsvorsitzende. Er wies auf anderslautende Schätzungen aus der Politik hin, die darauf beruhten, dass zugleich Strom eingespart werde und so der Energiebedarf nicht so stark ansteige. Ein so großes Einsparpotenzial sah Brudermüller jedoch nicht.

Deshalb würden auch die Ausbaupläne für Wind- und Solarenergie der Bundesregierung nicht passen. Um den eigenen Energiebedarf zu decken, baue etwa die BASF daher zusammen mit Vattenfall einen Offshore-Windpark in der Nordsee. Problematisch sei jedoch, den Strom von dort nach Ludwigshafen zu bringen, denn eine neue Stromtrasse werde nicht vor dem Jahr 2032 fertiggestellt sein können. Die riesigen Investitionen, die notwendig sind, um die Energiewende voranzubringen, werden auch viel Geld kosten, und Brudermüller machte keinen Hehl daraus, dass am Ende die Verbraucher das bezahlen müssen.