Hirschberg-Großsachsen. (ans) Bagger sind derzeit zuhauf im Gewerbegebiet an der Total-Tankstelle unterwegs. Hier entsteht derzeit ein moderner Autohof. Schon im Frühjahr 2018 hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt einem entsprechenden Bauantrag zugestimmt. Allerdings kam es zu Umplanungen bei den Stellplätzen und Fahrbahnen auf dem Areal. Diese waren aber laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer unerheblich, weshalb das Thema nicht noch einmal im Ausschuss behandelt werden musste.

Durch die Nachplanung verzögerte sich allerdings der Baubeginn. Nun ist es aber so weit: Der Um- und Ausbau zum modernen Autohof hat begonnen. Im Zentrum steht dabei eine Erweiterung um 50 Lastwagen-Stellplätze. Auch ein neues Gebäude entsteht derzeit.

Die Herstellung von über 50 Lastwagen-Stellplätzen. Foto: Kreutzer

Auf RNZ-Anfrage erläuterte die Kommunikationsabteilung von Total das Vorhaben: "Um unseren Kunden ein noch besseres, breiteres Angebot zur Verfügung stellen zu können, bauen wir unseren Autohof in Hirschberg derzeit aus." Der Ausbau umfasse neben der Errichtung besagten Lkw-Parkplatzes mit über 50 Stellplätzen auch die Erweiterung der Tankkapazitäten im Bereich der Lastwagen-Zapfinseln und die Vergrößerung des dazugehörigen Tankdaches. Durch diese Maßnahme biete Total den Lastwagen-Fahrern zusätzlichen Parkraum zum Rasten und Ruhen und leiste so "einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf bundesdeutschen Autobahnen". Darüber hinaus ersetzt Total den aktuellen Tankstellenshop durch ein neues, größeres Gebäude, um den Kunden zukünftig in einem 200 Quadratmeter großen Shop- und Gastronomie-Bereich mit 30 Sitzplätzen ein breiteres Sortiment an Waren und Dienstleistungen anbieten zu können.

Auch die Produktpalette an der Zapfsäule will das Unternehmen erweitern. Am Standort Hirschberg kann bereits heute Wasserstoff getankt werden. Künftig möchte Total auch LNG als Sonderprodukt anbieten. Allerdings hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt den Antrag für den Betrieb einer Flüssigerdgas-Anlage ablehnend beschieden.

Total plant, die Baumaßnahmen Ende März 2021 abzuschließen. Dies hänge jedoch neben den Witterungsbedingungen auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regelungen ab. Zur Höhe des Investitionsvolumens wollte das Unternehmen keine Angabe machen.