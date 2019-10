Hirschberg-Großsachsen. (ans) Immer mal wieder stehen im historischen Wiegehäuschen an der Breitgasse Mülltonnen – oder diesmal alte rote Plüsch-Sofas. Das ärgert manchen Passanten und vor allem die "Großsaasemer Buwe" sehr. Diese haben das Häuschen nämlich im Jahr 2000 liebevoll restauriert und mit einem neuen Dach versehen, um an seine einstige Bedeutung zu erinnern. Bis in die 1980er Jahre wurde es noch genutzt, um Tabak oder auch Vieh zu wiegen.

Der Vorsitzende der "Buwe", Christian Würz, berichtet, dass er die Sofas bereits am Freitag und übers ganze Wochenende dort habe stehen sehen. Die Gemeinde hat den Sperrmüll am Montag entsorgt, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter, Michael Frank, auf RNZ-Anfrage mitteilte. "Wir sind aktuell am Prüfen, ob eventuell ein Anwohner Sperrmüll angemeldet hatte und es der AVR in gutem Glauben leichter machen wollte, damit das Fahrzeug nicht in die engen Gassen fahren muss – falls es dort überhaupt hineinfahren kann", so Frank. Falls dies zu keinem Ergebnis führe, würde die Gemeinde im Wiederholungsfall eine Strafanzeige in Erwägung ziehen.