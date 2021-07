Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Wer kennt sie nicht, die vielen Schmierereien an zentralen Punkten im Ort. Auch die beiden Buswartehäuschen in der Breitgasse blieben davon nicht verschont. Kürzlich war dies Thema in einer Vorstandssitzung der Freien Wähler. Dabei wurde angeregt, dass man durch eine Putzaktion die beiden Wartehäuschen wieder in einen manierlichen Zustand versetzen sollte. Nach Rücksprache mit der Gemeinde, die ihr Einverständnis gab, trafen sich nun bei sonnigem Wetter einige Freie Wähler, um zur Tat zu schreiten.

Ehrenvorstand Peter Johe, Ehrenmitglied Volker Ehret sowie die Vorstandsmitglieder Lysander Amann und Gemeinderat Bernd Kopp rückten mit zwei Stufenstehleitern und zwei großen, mit Wasser gefüllten Eimern an. Ferner hatte man ausreichende Reinigungsmittel und Schwämme mitgebracht, um die großen Scheiben von den Farbstift-Schmierereien zu säubern. Dabei entfernte der fleißige Putztrupp auch unzählige Klebebandstreifen und Aufkleber. Außerdem konnte noch an einem Wartehäuschen ein Wasserablaufrohr wieder funktionsfähig gemacht werden.

Ein positives Echo zur Aktion gab es zur Freude aller Akteure von vorbeigehenden Passanten, die den Einsatz lobten. Nach über einer Stunde konnte die Aktion von den Freien Wählern beendet werden.

Mit der Putzaktion wollen diese auch an die Initiative "Unser Dorf soll schöner werden" erinnern. Hierbei steht besonders die Stärkung des bürgerlichen Engagements im Vordergrund.