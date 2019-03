Hirschberg. (ze) Mit dem vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Betriebskostenvertrag mit der "Tausendfüßler GmbH" wurde am Dienstag eine weitere Voraussetzung geschaffen, damit die neue Kinderkrippe in der Friedrich-Ebert-Straße 8 in Großsachsen voraussichtlich ab Anfang November in Betrieb gehen kann. Damit wird unter anderem geregelt, dass die Elternbeiträge unter Berücksichtigung der Betriebsausgaben durch die Gemeinde festgelegt werden.

In der neuen Krippe können maximal 20 Kinder betreut werden. Derzeit ist vorgesehen, dass es eine Gruppe mit einer achtstündigen und eine mit einer zehnstündigen Betreuungszeit geben soll. Monika Maul-Vogt (GLH) und Horst Metzler (SPD) regten an, dass auch kürzere Betreuungszeiten in den Krippen angeboten werden sollten, da dies Eltern wünschten.

Bürgermeister Manuel Just sagte zu, dies im Kinderbetreuungsausschuss zu beraten. Allerdings sah er mit kürzeren Betreuungszeiten in den vom Verein Postillion und der "Tausendfüßler GmbH" betriebenen Krippen ein mögliches Problem auf die Tagespflegepersonen zukommen. Denn gerade die Tagesmütter würden diese Lücke in den Betreuungszeiten ausfüllen. "Eine derartige Ausgestaltung der Kinderkrippen könnte daher den Tagespflegepersonen mehr weh tun als das, was wir vor einiger Zeit beschlossen haben", sagte Just mit Blick auf die Kürzung des Gemeindezuschusses für die Kindertagespflege.