Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wie geht man als Verein damit um, dass man vor einem ungewissen Veranstaltungsjahr steht? Vor allem, wenn man tatsächlich etwas geplant hat? Die Fördervereine der beiden Kirchengemeinden in Großsachsen machen’s vor: "Wir haben einfach so geplant, als würde es Corona nicht geben", sagt Arne Rosenau, Beisitzer im Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen und dort zuständig für die Kultur, schmunzelnd.

Tatsächlich sind aber natürlich Hygienemaßnahmen für beide Großveranstaltungen, die die Fördervereine planen, vorgesehen. Und wenn es doch hart auf hart kommen sollte: "Dann holen wir die Veranstaltungen eben nach", sagt Rosenau gelassen. Dabei steckt viel Arbeit hinter der Ausstellung "Hirschberger Maler", die vom 18. September bis 2. Oktober in der katholischen Christkönigskirche und im angrenzenden Gemeindehaus stattfindet, sowie im Musikmärchen "Peter und der Wolf", das am 9. Oktober in der evangelischen Kirche Großsachsen erklingt.

Wiedersehen mit einem alten Bekannten

So haben die Vorbereitungen bereits mit der Idee für die Ausstellung im Oktober 2019 begonnen. Drei Monate später unterhielt sich Rosenau mit Künstler Klaus Stöhrer bei dessen Geburtstag über seine Vorstellungen. Er und Ina Zielinski, ebenfalls Malerin, zeigten sich begeistert. Bei den Vorständen der beiden Fördervereine kam Rosenau, der bereits 2016 eine Ausstellung "Hirschberger Maler" organisiert hatte, ebenfalls bestens an.

Als hätte Arne Rosenau schon damals eine Ahnung gehabt, was für schwierige Zeiten bevorstehen, wählte er den Titel "Hoffnung" für die diesjährige Ausstellung. Dem Aufruf, sich zu beteiligen, waren 18 Maler gefolgt, die jeweils maximal zwei Bilder ausstellen werden, rund um das Thema "Hoffnung". Dabei sind keine Grenzen gesetzt. Manch einer setzt sich biblisch mit dem Thema auseinander und lässt Jesus im Licht gen Himmel fahren. Die Werke sind jedenfalls vollkommen unterschiedlich, es gibt gegenständliche wie abstrakte, Bleistiftzeichnungen ebenso wie Acryl- oder Ölmalerei. Mit Karlheinz Treiber, Erster Bürgermeisterstellvertreter und Künstler, konnte ein fachkundiger Experte gewonnen werden, der die Maler bei Bedarf unterstützt und bei der Eröffnung auch die Festrede hält.

Bei den Vorbereitungen gab es eine schöne Überraschung für die beiden Fördervereine: Der Vater des mit 19 Jahren jüngsten Künstlers Maurice D. Ullrich spendete 3000 Euro für die Erstellung eines Katalogs – ein Novum. In diesem, der in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt wurde, sind zum einen die Bilder der Ausstellung zu sehen, zum anderen die Künstler selbst mit einem Lebenslauf und einer Bilderläuterung. Zu haben sein wird der Katalog für zehn Euro. Bei der Ausstellung selbst wird kein Eintritt erhoben, aber um Spenden gebeten. Diese kommen dann einem sozialen Zweck zugute, den die Künstler noch festlegen werden.

Die Plakate sind ebenfalls schon gedruckt und machen farbenfroh Lust auf die Ausstellung. Sie zeigen ein Werk von Veronika Drop, das eine Weile als Altarbild in der Christkönigskirche zu sehen war. Nun ist es das Ausstellungsmotiv. Auf die Idee kamen die Künstler selbst, als sie sich zu einer Besprechung in der Christkönigskirche trafen und dort das Werk sahen, erzählt Rosenau. Drop willigte sofort ein.

Doch nicht nur mit dem Plakat wird geworben. Die Künstler können für 20 Euro je 20 Postkarten erwerben mit einer extra für die Ausstellung gedruckten Briefmarke Freunde und Bekannte einladen. "Wir würden uns natürlich wünschen, dass ganz viele Menschen kommen", betonen Rosenau und Einhard Büscher, Vorsitzender des Fördervereins der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen.

Kaum ist die Ausstellung dann vorbei, steht auch schon mit dem Musikmärchen "Peter und der Wolf" das nächste große Highlight an. Dann gibt es in der evangelischen Kirche Großsachsen sogar ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Von 2012 bis 2019 war Peter Meyer Organist in der hiesigen Kirchengemeinde.

Inzwischen ist er Dekanatskantor in Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms) und kommt aber nun für das Musikmärchen wieder nach Großsachsen. Im Sommer vergangenen Jahres wurde die Idee dazu geboren. Rosenau, der mit dem Organisten befreundet ist, sprach ihn an, ob er sich vorstellen könnte, ein Konzert mit "weltlicher Musik" in der Kirche zu geben. Das konnte er durchaus, zumal er durch eine Aufführung in "seiner" Kirche schon mit "Peter und der Wolf" Erfahrung gesammelt hatte. Dank eines großzügigen Spenders ist auch schon für ein Honorar gesorgt.

Das am 9. Oktober präsentierte Werk ist ein Besonderes, so wird "Peter und der Wolf" in einer Fassung für Sprecher und Orgel gezeigt. Die Orgel, beziehungsweise die einzelnen Register übernehmen dabei quasi die Töne der Protagonisten. Auf einem Flyer soll dies dann noch zum Nachvollziehen dargestellt werden. Arne Rosenau übernimmt die Sprecherrolle. Und der ist sich jetzt schon sicher: "Die Kinder werden begeistert sein." Natürlich seien ihnen auch Eltern und weitere Interessierte herzlich willkommen, betont Büscher. Der Vorverkauf soll nach den Sommerferien starten.

Beim Musikmärchen gehen die Einnahmen direkt an die Fördervereine. Büscher ist sich sicher, dass es bestimmt wieder Wünsche aus der Kirchengemeinde gibt, die der Verein dann gern erfüllt. Wie zuletzt beispielsweise die Zoom-Fähigkeit der Kirche für die Gottesdienst-Übertragung. Michael Göcke vom katholischen Förderverein könnte sich beispielsweise vorstellen, dass das Geld in die Partnergemeinde der Pfarrei St. Jakobus, St. Jacinto de Chala in Peru, fließt. Die Partnerschaft besteht nunmehr seit drei Jahren. Mithilfe des Projekts der hiesigen Katholiken "Brot für Chala" konnte dort erst kürzlich im "Haus für Barmherzigkeit eine Brotbackstube eingerichtet werden. Aber auch innerhalb der Kirchengemeinde könnten soziale Projekte gefördert werden.

Musik, Hoffnung und Soziales: Eine gelungene Mischung haben die Fördervereine da also mit seinen beiden Großveranstaltungen zu bieten.

Info: Ausstellung "Hirschberger Maler" vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus. Vernissage am Samstag, 18. September, um 19 Uhr in der katholischen Christkönigskirche. An der Orgel Andreas Well, Festredner: Karlheinz Treiber. Das Musikmärchen "Peter und der Wolf" am Samstag, 9. Oktober, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Großsachsen. Vorverkauf nach den Sommerferien bei Raumausstattung Bock in Leutershausen und Eriks Weinscheuer in Großsachsen. Karten kosten drei Euro für Kinder und Jugendliche sowie sieben Euro für Erwachsene.