„Die Leute sind zu Hause, haben Zeit und arbeiten in ihrem Garten oder entrümpeln in den eigenen vier Wänden“, schreibt die AVR zu den größeren Müllmengen. Auf ihren Anlagen ist das Tragen einer Gesichtsmaske momentan Pflicht. Die zieht man aber lieber nicht schon im Auto beim Warten auf – denn die Schlangen bei der Anlieferung sind mitunter sehr lang. Fotos: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Es ist Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr: Vor der AVR-Anlage in Hirschberg stehen bereits rund 25 Autos, deren Fahrer darauf warten, an die Reihe zu kommen. Sie haben zumeist Grünschnitt, Holzabfälle oder Sperrmüll geladen und wollen ihre Ladungen gerne entsorgen. Das dauert. Ein Problem, das einem Hirschberger Bürger sauer aufstößt: Erst im dritten Anlauf, so schildert er es der RNZ, konnte er seinen Holzabfall abladen. Beide Male zuvor hätte er sonst samstags bei rund zweistündiger Wartezeit nicht mehr rechtzeitig vor Schließung um 19 Uhr abladen können.

Es komme vor, sagen die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vor der Anlage, dass sich Wartende beschweren oder auch abdrehen, weil es ihnen zu lange dauert, bis sie an der Reihe sind. Er verstehe nicht, meint der Hirschberger Bürger, weshalb die AVR keine zweite Spur aufmache, um diejenigen Fahrer, die kostenlos Grünschnitt abliefern wollen, durchzulassen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und wegen der Einhaltung von Sicherheitsvorgaben sei das in Hirschberg leider nicht möglich, gibt die AVR zur Antwort. Das Unternehmen schreibt: "Wir verstehen, dass momentan mehr Abfälle anfallen. Die Leute sind zu Hause, haben Zeit und arbeiten in ihrem Garten oder entrümpeln in den eigenen vier Wänden."

Oberstes Ziel der AVR Kommunal sei seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen, trotz der personell angespannten Situation, die Abfuhr von Behältern, Sperrmüll und Altholz aufrechtzuerhalten. Anfang April habe man wegen des erhöhten Bedarfs vorübergehend eine kostenfreie Abholung von Grünschnitt am Grundstück angeboten. Seit dem 24. April sind auch Anmeldungen zur Abholung von Elektrogeräten, Metallschrott sowie von Alttextilien wieder ohne Einschränkungen möglich. Und seit der Wiedereröffnung aller Anlagen am 4. Mai zeigten die Erfahrungen, so die Kommunikationsabteilung der AVR, dass der Andrang vor allem in den ersten beiden Stunden nach Öffnung besonders hoch sei. Ab 17 Uhr flaue das Verkehrsaufkommen in der Regel deutlich ab.

Die bisherigen Sonderöffnungszeiten werden nun zeitlich verschoben. Ab 20. Juni sind die Anlagen samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, in Ketsch und Hirschberg aber nur an bestimmten Samstagen. Die AVR-Anlagen in Sinsheim und Wiesloch sind indes jeden Samstag für alle Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises geöffnet und könnten, so die AVR, als alternative Anlieferstationen genutzt werden. Ferner bestünde ja auch die Möglichkeit, Abfälle zu Hause bequem abholen zu lassen. Dadurch vermeide man stundenlanges Warten auf den Anlagen.

Unter der Woche werden die Öffnungszeiten nun ebenfalls verlegt auf montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr. Das geschehe vor dem Hintergrund, die gebotenen Abstandsregelungen auf den Anlagen einzuhalten und gleichzeitig die Müllabfuhr durch Vermeidung von Kontakten zwischen dem Personal und Kunden auf den Anlagen sicherzustellen. Durch die neuen Öffnungszeiten sollen sich die AVR-Sammelfahrzeuge beim Entladen nicht mit dem Kundenverkehr überschneiden.

Darüber hinaus gilt auf den Anlagen weiterhin: Das Tragen einer Gesichtsmaske ist Pflicht, der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden. Ein internes Hygieneschutzkonzept und der Einsatz der Fahrer im Mehrschichtsystem sollen ebenfalls helfen, eine Ansteckung durch das Corona-Virus zu vermeiden. Eines weiteren Problems sei man sich bewusst, schreibt die AVR: Etliche Fahrzeughalter lassen vor den Anlagen während der Wartezeit den Motor weiterlaufen. Künftig sollen Hinweisschilder darauf aufmerksam machen, dies zu unterlassen.