Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Die Geschichte der eng mit der Kirche verbundenen Schulen in den Dörfern der Kurpfalz reicht bis in die Zeit der Reformation zurück. So dürfte in Großsachsen seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert eine Schule bestanden haben, wie der Historiker Rainer Gutjahr in einem Vortrag 2004 vermutete. Die erste Erwähnung einer Schule in Großsachsen stammt aus dem Zeitraum 1628/1629, der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Sie soll sich in der Kirchgasse befunden und zur Pfarrei gehört haben, wie der Hinweistafel der Station 14 des Großsachsener Ortsrundgangs zu entnehmen ist.

Bei dem Gebäude der Station 14 "Am Mühlgraben" handelt es sich um das circa 1690 in ein Schulgebäude umgewandelte ehemalige Badehaus des Dorfes. Aus diesem wurde das Wohnhaus des Lehrers, der in einem Raum die evangelischen Schüler unterrichtete. Dass es hier mal eine Badestube gab, ist laut Gutjahr kulturgeschichtlich sehr interessant. Denn derartige Einrichtungen, die der öffentlichen Hygiene dienten, verschwanden im Übergang des Mittelalters zur Neuzeit. Ansteckende Krankheiten und veränderte Moralvorstellungen infolge der Reformation machten den Badestuben den Garaus, so Gutjahr.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Schulhaus neu errichtet und 1786 fertiggestellt. Die Lage zwischen Mühlgraben und Apfelbach brachte aber Probleme mit sich, wie Gutjahr berichtet. Im Jahr 1819 wurde Wasser im Keller des Schulgebäudes festgestellt. Unklar war jedoch, wo das Wasser herkam. Infrage kamen der Mühlgraben oder der Ablauf des Judenbades, das sich in dem Gebäude schräg gegenüber (Station 15) befand. In diesem Gebäude war auch seit etwa 1787 die jüdische Schule untergebracht.

Über eine feuchte Wohnung beklagte sich zudem 1834 der damalige Lehrer Frei, der seine Gichtkrankheit auf die Feuchtigkeit zurückführte. Weil er ein ärztliches Attest vorlegte, konnte Frei den Gemeinderat zumindest dazu bewegen, Geld für eine Reparatur zur Verfügung zu stellen. Die Missstände blieben aber. Zudem wurden in der Schule in einem einzigen Raum etwa 140 Schüler unterrichtet, weshalb die "Bezirksschulvisitatur" im Jahr 1837 auf eine Erweiterung der Schule bestand. Daher rührt das heutige Fachwerkgeschoss des Gebäudes, das nach einem Beschluss des Gemeinderats vom vergangenen Jahr nun vollverputzt wird.

Nachdem Ende des 17. Jahrhunderts der Katholizismus durch die damaligen Kurfürsten wieder in der Kurpfalz Fuß fasste, nahm auch die Zahl der Katholiken in Großsachsen zu. So gab es nachweislich seit dem Jahr 1711 in Großsachsen einen katholischen Schullehrer. Ein katholisches Schulhaus im heutigen Schulgässchen wird jedoch erst im Jahr 1732 erwähnt. Um 1787 entstand dort zudem ein neues katholisches Schulgebäude. Doch in diesem gab es Probleme mit der Hygiene.

Nach einer "gesundheitspolitischen Besichtigung" im August 1875 schrieb der Amtsarzt laut Gutjahr: "In der katholischen Schule fließt das Küchenabwasser in den Garten, der hierdurch versumpft ist und die Wand des Hauses durchfeuchtet. Es ist hierfür eine wasserdichte Grube zu graben." Außerdem würden zwei Zimmer im unteren Stockwerk als Hühnerstall verwendet. Diese Verwendungsart sei dem Lehrer zu untersagen und die Lokalitäten zu reinigen und rein zu halten. Zudem müsse die Straße vom Schulhaus in Richtung Dorfstraße vom Unrat gereinigt und mindestens eine Rinne gepflastert werden.

1876 wurde in Baden die konfessionell gemischte Schule eingeführt und die katholische Schule in Großsachsen geschlossen. In die evangelische Schule gingen daraufhin alle Kinder aus dem Dorf, auch die jüdischen Schüler. Das Schulgebäude "Am Mühlgraben" war jedoch zu klein für die mehr als 190 Schüler. Deshalb beschloss man Ende des 19. Jahrhunderts, eine neue Schule in der Breitgasse zu bauen (Station 21), die im Jahr 1890 eingeweiht wurde. Das einstige Schulhaus nutzte man danach als Wohnraum. Aktuell wird das Gebäude saniert, das Fachwerk ist zum Teil pilzbefallen. Über den beschlossenen Vollverputz gab es im vergangenen Jahr rege Diskussionen.