Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Ob im Weinberg oder in der Villa Rustica – die Corona-Pandemie sorgte in den vergangenen Monaten dafür, dass Gottesdienste an den ungewöhnlichsten Orten stattfanden. An diesem Sonntag wagte die Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen nun das "Experiment", so Pfarrer Friedel Goetz, eines Online-Gottesdienstes. Ein gelungenes Experiment, wie eine Umfrage unter den rund 60 Teilnehmern am Ende des Gottesdienstes ergab, denn fast alle sprachen sich dafür aus, weitere Online-Gottesdienste zu veranstalten.

"Ich freue mich über alle, die sich darauf eingelassen haben, das neue Format auszuprobieren", begrüßte Goetz von seinem Schreibtisch aus die Teilnehmer an dem Online-Gottesdienst. Damit dieser nicht durch unabsichtliche Geräusche gestört wurde, schaltete Kirchengemeinderat Jens Otte, der die technische Organisation übernommen hatte, alle Teilnehmer stumm, von denen viele auch die Kameras an ihren Notebooks oder Smartphones deaktiviert hatten.

Zur Einstimmung spielte Organist Andreas Well das Lied "Wunderbarer König" am E-Piano, woraufhin Goetz die durch die Corona-Pandemie bedingte derzeitige Situation vieler Menschen ansprach. Das graue Winterwetter ohne Sonnenschein verstärke dabei noch den Wunsch zu reisen. Doch das sei momentan nicht möglich, und so sei immer mehr zu spüren, wie die Bedrückung unter den Menschen zunehme. "Daher ist es wichtig in Zeiten äußerer Unsicherheit, sich um die innere Sicherheit zu kümmern." Auch einen persönlichen Tipp angesichts der bedrückenden Stimmung hatte Goetz für die Gemeindemitglieder. "Mir hilft es abends aufzuschreiben, was am Tag gut gelaufen ist", verriet er.

Die Teilnehmer, unter ihnen Pfarrerin Tanja Schmidt aus Leutershausen (2. Reihe v. unten, li.), wünschten sich eine Fortsetzung der Online-Gottesdienste, wie eine Umfrage ergab. Foto: Dorn

Das Lied "Meine engen Grenzen" stimmte daraufhin Well an, und mit Hilfe des auf den Bildschirmen eingeblendeten Liedtextes konnte jeder Teilnehmer für sich mitsingen. Um Grenzen ging es auch in der Lesung aus dem ersten Kapitel des Buchs Rut, die Patricia Sekol vornahm. "Das Buch Rut ist ein literarisches Kunstwerk", erläuterte Goetz, wobei es in dem ersten Kapitel um die sozialen Beschränkungen gehe, die die beiden Frauen Rut und Noomi erfuhren. Deren Männer waren verstorben. Und Frauen ohne männliche Begleitung seien damals in der Gesellschaft nicht viel wert gewesen, so Goetz. Er machte darauf aufmerksam, dass ebenso heutzutage Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen würden. So seien auch in unserer Gesellschaft nicht alle Menschen gleich. Sie gehörten zu verschiedenen Gruppen, die jeweils ihre eigenen Lebensformen hätten, die sie gegenüber Fremden verteidigten.

So mussten Rut und Noomi gegen die Regeln ihrer Zeit ankämpfen, um ihre Identität zu bewahren. Dabei unterschied Goetz zwischen den gesellschaftlichen und den göttlichen Regeln. Das Buch Rut mache deutlich, dass das göttliche Gesetz nicht alleine den Männern gehöre. "Es lässt sich nicht beherrschen", schloss Goetz daraus. Nach dem gemeinsamen "Vaterunser" und dem Segen durch den Gemeindepfarrer gab es noch die Möglichkeit, eine Weile über das Internet beim "virtuellen Kirchencafé" verbunden zu bleiben, was allerdings deutlich weniger Teilnehmer nutzten.

Zukünftig könnten die Online-Gottesdienste auch von der Kirche in Großsachsen aus gesendet werden. Denn in den vergangenen Tagen haben einige Gemeindemitglieder Kabel in die Kirche gelegt, damit von hier aus ein Internet-Zugang möglich ist. Daher hoffte Goetz, dass er den nächsten Online-Gottesdienst vom Altar aus halten kann und nicht mehr am Schreibtisch sitzend.