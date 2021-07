Hirschberg-Großsachsen. (ans) Später als andere Gastronomiebetriebe öffnete "Tine’s Café" in der Breitgasse. Erst am 6. Juli feierte Inhaberin Tine Wallat die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Sie wollte lieber erst abwarten, bis sie selbst durchgeimpft ist, erzählte Wallat der RNZ. Das finde sie nur fair.

Zwar mussten die Gäste warten, dafür hatte die Café-Betreiberin einige Überraschungen für sie parat. Eine der größten sieht man schon von Weitem an der Breitgasse leuchten: Ein buntes Eis-Pappschild weist darauf hin, was es hier nun Leckeres gibt: selbstgemachtes Eis von einer Freundin Wallats, die in Ladenburg das Eiscafé "La Pallina" betreibt. Das kann man nun auch in Großsachsen kaufen, entweder auf die Hand oder im Becher. Für den Ort ist das schon etwas Besonderes, denn dass es das letzte Mal Eis auf die Hand zu kaufen gab, liegt schon Jahre zurück. "Ich meine, der Obsthof Mayer hat das früher mal im Hofladen angeboten", erinnert sich Tine Wallat zurück.

Und noch mehr hat sich in "Tine’s Café" getan. So hat sie den Sitzbereich verkleinert, um im vorderen Teil des Cafés unter anderem französische und italienische Feinkost zu verkaufen. Hier kann man sich auch Geschenk- oder Picknickkörbe zusammenstellen lassen. Auch den Schweizer Käse, der sonst bei ihr auf dem Hofmarkt zu finden ist, kann man nun quasi in der Feinkostabteilung von "Tine’s Café" erwerben.

Für Tine Wallat hat das alles einen großen Vorteil: Da sie nun Lebensmittel verkauft, müsste sie im Falle eines erneuten Gastronomie-Lockdowns nicht komplett dicht machen.