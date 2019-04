Turngeräte gehören zur Grundausstattung einer Halle, weshalb die Anschaffung von neuen Geräten in der Sachsenhalle oder auch deren Reparatur in den Aufgabenbereich der Gemeinde fällt. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Gleich mehrere Turngeräte sind derzeit in der Sachsenhalle nicht benutzbar. Darauf wies die Jugendabteilungsleiterin für das Kinder- und Jugendturnen, Mina Platz, bei der Jugendversammlung des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen hin. Vor einigen Wochen habe der TÜV die Turngeräte überprüft und einige davon als nicht mehr benutzbar erklärt.

Größerer Betrag wird wohl nötig

Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Hirschberg, Ralf Gänshirt, erläuterte gegenüber der RNZ hierzu, dass es bei den regelmäßigen Überprüfungen der Turngeräte immer wieder vorkäme, dass ein Turngerät als nicht mehr benutzbar aussortiert werde. Dann müsse von der Gemeindeverwaltung entschieden werden, ob es repariert oder durch ein neues Gerät ersetzt werde, da die Turngeräte zur Grundausstattung der Hallen gehörten.

Sollte der Ersatz eines Gerätes eine größere Investition bedeuten, müsse das in den Haushalt der Gemeinde eingestellt werden. "Wir bemühen uns, den Bestand auf dem Laufenden zu halten", so Gänshirt.

Er wies zudem darauf hin, dass eine Ersatzbeschaffung von Geräten in Absprache mit den Vereinen geschehe. Denn es könne durchaus sein, dass ein bestimmtes Gerät in den Übungsstunden gar nicht mehr zum Einsatz kommt und stattdessen die Anschaffung eines alternativen, moderneren Turngeräts sinnvoll ist. Der stellvertretende Leiter des Bauamts, Karl Martiné, wusste zudem, dass Angebote zur Reparatur der Geräte bereits vorliegen. Nun müsse für jedes einzelne entschieden werden, ob sich die Reparatur noch lohnt oder eine Neubeschaffung sinnvoller wäre. Martiné ging davon aus, dass ein größerer Betrag notwendig werde, um die Geräte wieder einsatzfähig zu machen. Mit den Reparaturen soll in den kommenden Wochen begonnen werden, so Martiné.

Um welche Geräte und um wie viele genau es sich handelt, konnte die Gemeinde der RNZ nicht sagen.