Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Verbesserung der Verkehrssituation rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule (GvO) in Neckarhausen ist Grundlage eines gleichlautenden Antrags, den die CDU-Fraktion in der nächsten Gemeinderatssitzung vortragen wird.

Als Begründung führen Fraktionssprecher Bernd Grabinger und Lukas Schöfer an, sie seien "immer wieder angesprochen worden auf die prekäre Verkehrssituation im Bereich der Schulstraße während der Bring- und Holzeiten der Schülerinnen und Schüler der GvO, zur Kernzeit- und Hortbetreuung sowie zur Kinderkrippe ’Löwenzahn’". Mitte Oktober habe es einen Ortstermin mit Vertretern der Fraktion sowie den Leiterinnen der Schule, Hort und Kinderkrippe sowie mit Eltern gegeben. Die Hauptprobleme seien Falschparker und zu schnelles Fahren. Dies führe immer wieder zu Beinahe-Unfällen.

Grabinger und Schöfer teilen mit, dass sie das Konzept von Andreas Daners zur schrittweisen Verbesserung der Situation unterstützen. Der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende schlage vor, zunächst die Schulstraße zwischen der Neugasse und dem Schulvorplatz in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln. Das sei problemlos zu realisieren, da es in diesem Bereich keine Gehwege gebe. Verkehrsberuhigt bedeutet: Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt. Die Fahrzeuge müssen Schrittgeschwindigkeit einhalten. Ziel sei es, den Abschnitt in der Schulstraße zwischen der Einmündung Hauptstraße und dem Schulvorplatz in eine verkehrsberuhigte Zone umzuwandeln.

Der Leiter des Ordnungsamts, Frank Kucs, hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bestätigt, dass man in Neckarhausen genauso vorgehen wolle, wie in Edingen. Dort gab es rund um die Pestalozzi-Schule dieselbe Problematik, der die Gemeinde zusammen mit der Polizei mit verschiedenen Maßnahmen begegnet. Unter anderem wurde hier der Parkplatz an der Großsporthalle als Ausweichstrecke für Schleichverkehr einseitig gesperrt.