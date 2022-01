Hirschberg. (ans) Es sind über zehn Monate seit dem Bürgerentscheid bezüglich des Gewerbegebietes vergangen. Die Bürgerinitiative Bürgerbegehren fasst in einer Pressemitteilung zusammen, was bisher passiert ist: Ende September 2021 wurde in der Presse die Struktur für die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung vorgestellt, Eigentümer Ferdinand Graf von Wiser hat sich für die Entwicklung mit der Firma Michael Zimmermann und Co. zusammengetan. Zwischen diesen beiden und der Gemeinde finden zur Zeit Verhandlungen über die Ausgestaltung des neuen Gewerbegebiets statt. Inhaltlich habe man darüber noch nichts erfahren. Aus diesem Grund hatte die BI um einen Gesprächstermin bei Bürgermeister Ralf Gänshirt gebeten, der im Dezember stattfand. Dabei erfuhr sie, dass anders als beim bestehenden Gewerbegebiet die Grundstücke nicht an den Projektentwickler verkauft werden, sondern in der Hand des Besitzers bleiben sollen. Aktuell arbeitet eine Arbeitsgruppe an einem städtebaulichen Rahmenvertrag. Wie Gänshirt auf RNZ-Nachfrage erläuterte, lege dieser die Vorbereitung, Förderung und Regelung der Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, insbesondere durch den Erschließungsträger fest. Der Vertrag soll Anfang 2022 vorliegen. Danach werden in weiteren Sitzungen ein Energiekonzept, die verkehrstechnische Erschließung, eine Grünkonzeption und Kriterien für Firmen festgelegt. Die Planungshoheit bleibt bei der Gemeinde.

Hintergrund Veränderungssperre westlich der Landstraße? Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte sich in seiner jüngsten Sitzung an der Planung für eine großflächige Werbeanlage in der Landstraße gestört. Er versagte dem Bauantrag das Einvernehmen und beauftragte die Verwaltung damit, einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre zu erarbeiten. Das ist nun erfolgt, in der Sitzung am Dienstag soll der Gemeinderat darüber entscheiden. In die Planung sollen zunächst der nördliche Teil der Landstraße und der bislang unbeplante Bereich der Rosengartenstraße einbezogen werden. Mit dem Bebauungsplan "Westlich der Landstraße I" kann der Gemeinderat dann festlegen, dass Werbeanlagen lediglich an der Stätte der Leistung möglich sein sollen. Großflächige und frei stehende Werbung würde untersagt. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten im Bürgersaal unter Einhaltung der erforderlichen Abstände werden Bürger gebeten, sich für die Sitzung unter Telefon 06201/59890 oder per E-Mail an Mona.Blum@Hirschberg-Bergstrasse.de anzumelden. Eine FFP2-Maske ist zu tragen, es gilt die 3G-Regel. (ans)

Eine weitere Nachfrage der BI galt der Öffentlichkeitsbeteiligung. "Anders als in früheren Äußerungen, in denen Herr Gänshirt eine Bürgerbeteiligung versprochen hatte, die über das sonst übliche Maß hinausgehen sollte, blieb er vage", kritisiert sie. Er könne sich eine öffentliche Veranstaltung vorstellen, aber auch eine Beteiligung in Schriftform, wird der Bürgermeister von der Initiative zitiert. Die Entscheidung hierüber liege beim Gemeinderat. Dazu sagt die BI: "Wir erwarten, wie versprochen, eine öffentliche Veranstaltung (in Präsenz oder auch online) zur Information der Bevölkerung, bevor im Gemeinderat Beschlüsse zu diesem Thema gefasst werden." Gänshirt widerspricht dieser Darstellung: "Ich werde mich, wie zugesagt, für eine Beteiligung über das gesetzliche Verfahren hinaus einsetzen!" Aber die Entscheidung liege nicht allein bei ihm, auch nicht, in welchem Format dies stattfindet. "Da ist nichts anders als bei früheren Aussagen und schon gar nicht vage!"

Darüber hinaus hat die BI das Thema "Stand Einhaltung des Bebauungsplanes" im bestehenden Gewerbegebiet angesprochen. Dort würden ja an vielen Stellen die Vorgaben des Bebauungsplanes nicht eingehalten, bei Dach- und Fassadenbegrünung, versiegelte Flächen oder auch die Anzahl gepflanzter Bäume. Hier wollte sich Gänshirt um Klärung bemühen. Darauf angesprochen, habe er der BI mitgeteilt, dass es rechtlich keine Möglichkeit mehr gäbe, die Beseitigung der Verstöße der Grundstückseigentümer einzufordern. Es sei quasi eine Verjährung eingetreten. Es bliebe nur der Dialog mit den Eigentümern, den er weiterführen möchte. Wohl wissend, dass dies Versäumnisse seiner Vorgänger seien, hält die BI diese Aussage für "sehr unbefriedigend". Eine Anfrage beim Baurechtsamt habe auch ergeben, dass Bebauungspläne so lange ihre Gültigkeit behalten, bis ein neuer Plan verabschiedet ist. Hier zeigt sich, dass man sich auch um Gewerbegebiete kümmern muss. Was aber auch Ausgaben erfordert. "Gewerbegebiete sind keine Selbstläufer."

Im Bereich der Straßen habe sich die Gemeinde selbst nicht an den Bebauungsplan gehalten, in dem 116 Bäume gefordert würden, "die bei Weitem nicht gepflanzt wurden". Dies sei beim Gespräch nicht angesprochen worden, sagte Gänshirt der RNZ. Die Gemeinde komme einer bestehenden Verpflichtung aus dem Bebauungsplan selbstverständlich nach.