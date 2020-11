Heddesheim. (RNZ) Nach der am Samstag angeordneten Quarantäne für eine Gruppe im Kommunalen Kindergarten Heddesheim hat sich die Gemeinde Heddesheim als Träger der Einrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag dazu entschlossen, den gesamten Kindergarten ab sofort für die kommenden 14 Tage zu schließen. Das teilte die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Seit Samstag befinden sich bereits eine positiv getestete Erzieherin, deren Kontakterzieherinnen und eine Kindergartengruppe in Quarantäne. Am Sonntag wurden bei zehn Personen des Erziehungspersonals Corona-Testungen vorgenommen. Neun Beschäftigte seien negativ getestet worden, "allerdings wurde dabei bei einer weiteren Erzieherin eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen", schreibt die Verwaltung.

Somit müssen sich zunächst die vier weiteren Erzieherinnen einer zweiten Gruppe in Quarantäne begeben. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts ist allerdings für die Kinder dieser zweiten Gruppe aufgrund des ermittelten vermutlichen Ansteckungszeitraums der Erzieherin keine Quarantäne anzuordnen, da seither kein Kontakt mit den Kindern bestand. Insgesamt befinden sich nun zehn Erzieherinnen in Quarantäne, darunter zwei als positiv Getestete und acht als Kontaktpersonen der beiden positiv getesteten Erzieherinnen.

Mit den noch verbleibenden Beschäftigten lasse sich derzeit unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes leider keine geordnete Betreuung im Kindergarten organisieren, heißt es von der Verwaltung bedauernd. Bürgermeister Michael Kessler betont, dass man sich die Entscheidung, den kompletten Kindergarten zu schließen, nicht leicht gemacht habe. "Wir wissen, dass dadurch die Eltern vor großen organisatorischen Betreuungsfragen stehen." Jedoch habe an dieser Stelle der Gesundheitsschutz der Kinder, der Erzieherinnen, der Eltern und aller weiteren Familienangehörigen oberste Priorität und mache diesen Schritt unumgänglich. Daher bittet er um Verständnis für die vorbeugend getroffene Maßnahme, die der Sicherheit aller diene.

Man habe die aktuelle Lage unter Einbeziehung der Vorgaben des Gesundheitsamtes intensiv erörtert und sämtliche Möglichkeiten sorgfältig abgewogen. "Leider sehen wir in Anbetracht der Lage keine andere Möglichkeit, als den Kommunalen Kindergarten für die kommenden 14 Tage zu schließen, um die aufgetretenen Infektionsherde unverzüglich und nachhaltig einzudämmen", sagt Kessler.

Info: Für Rückfragen von Eltern ist das Ordnungsamt unter Telefon 06203/101-0 oder die Hauptverwaltung unter Telefon 06203/101-223 erreichbar.