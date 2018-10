Hirschberg. (ans) "Die Einladung von US-Botschafter Richard Grenell durch meinen Kollegen Karl A. Lamers war ein Fehler und ist ein Zeichen mangelhafter diplomatischer Sensibilität", schießt nun SPD-Bundestagsabgeordneter Lothar Binding scharf gegen den Initiator eines wieder abgesagten Empfangs am vergangenen Dienstag in Hirschberg.

Lothar Binding. Foto: dpa

Sich an seinem Arbeitsplatz in der US-Botschaft mit Grenell zu treffen, um kritische Themen zu besprechen, sei legitim: "Wir dürfen internationale Gesprächsfäden nicht abreißen lassen." Grenell aber durch eine Einladung in den Wahlkreis derart zu hofieren, erwecke den Eindruck, als unterstütze Lamers die Politik von US-Präsident Donald Trump. "Ein fatales Signal an alle, die sich gegen Rechtspopulismus engagieren und gegen wirtschaftliche Abschottung und für Freihandel aussprechen", so Binding.