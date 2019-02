Der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank, Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt, Gemeindebücherei-Leiterin Monika Dambier-Englert, ihre Nachfolgerin Merle Otte und Bürgermeister Manuel Just (v.l.) bei der gestrigen Vorstellung von Otte in der Bücherei. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Bürgermeister Manuel Just freute sich, dass sich bei den Bewerbern eine Hirschbergerin durchgesetzt hatte. Denn die künftige Leiterin der Gemeindebücherei ist Großsachsenerin, "wenn auch erst seit viereinhalb Jahren", wie Merle Otto, eine gebürtige Niedersächsin, schmunzelnd einräumte. Auch Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt war überzeugt, dass die Atmosphäre einfach angenehmer sei, "wenn man sich kennt".

Die 36-Jährige kennt sich jedenfalls schon in der Gemeindebücherei aus, ist sie doch selbst schon Kundin. Seit 1. Februar gehört Otte zum Team der Gemeindebücherei und wird derzeit eingearbeitet. Mitte des Jahres übernimmt sie dann die Leitung von der bisherigen Amtsinhaberin Monika Dambier-Englert, die in den Ruhestand geht.

An die Bergstraße verschlagen hat es Otte durch den Beruf ihres Mannes, der auch schon in Heidelberg studiert hat. Die beiden haben zwei kleine Kinder, die den Kindergarten und die Grundschule in Großsachsen besuchen. Leseförderung von Kindern ist auch ein großes Schwerpunktthema der Bücherei, das die künftige Leiterin beibehalten will. "Ich finde auch die Kooperation mit den Schulen hier ganz toll", schwärmte sie im Gespräch mit der Presse am Montagmorgen. Auch die Kindergartenkinder würden hier schon früh an die Bücher herangeführt.

Sie selbst hat auch die Begeisterung fürs Lesen schon früh mitgegeben bekommen, wuchs sie doch in einem Elternhaus auf, in dem Bücher eine wichtige Rolle spielten. In der heimatlichen Bücherei half sie schon in der Jugend als Urlaubsvertretung aus, "damals noch mit Zettelkasten", erinnerte sich Otte. Auch im Studium blieb sie ihrer Begeisterung für Literatur treu und wählte Germanistik. In dieser Zeit hatte sie als wissenschaftliche Hilfskraft auch "mit der Bücherei zu tun". Nun hofft sie, ihre Promotion noch in diesem Jahr abschließen zu können.

Ihre Begeisterung für die Bücher und den Beruf waren es auch, die laut Just mit den Ausschlag für die Entscheidung gegeben hatten. Insgesamt acht Interessierte hatten sich auf die Stelle beworben. "Wir spüren auch in der Verwaltung den Fachkräftemangel", erklärte Just. Er ging auch davon aus, dass die ausgeschriebene 20-Stunden-Stelle nicht unbedingt diejenigen anspreche, die eine Leitungsfunktion ausüben wollen. Otte hat sie aber angesprochen, und sie fühlt sich im Team, das derzeit aus fünf Angestellten und drei Ehrenamtlichen besteht, schon jetzt sehr wohl. "Ich habe sehr nette Kollegen", zeigte sie sich begeistert. Allerdings könnte man ihren Einstieg schon als etwas außergewöhnlich bezeichnen, waren doch die Gemeindebücherei-Computer durch eine Telekom-Umstellung über mehrere Tage lahmgelegt.

Jetzt will sie erst mal die Aktivitäten der Bücherei wie in der Frederick-Woche noch besser kennenlernen. Ihr zur Seite steht dabei Monika Dambier-Englert, seit 1993 bei der Gemeindebücherei, die sie seit 1999 leitet. 20 Jahre also hat sie "das Schiff engagiert gesteuert", lobte der Bürgermeister ihren Einsatz. "Und nie versenkt", ergänzte Dambier-Englert augenzwinkernd.

Immerhin rund 1100 Mitglieder hat die Bücherei, die über insgesamt gut 18.500 Medien in den beiden Ortsteilen verfügt. Ein Selbstausleih-System, wie es kürzlich in Ladenburg eingeführt worden ist, soll es in Hirschberg in absehbarer Zeit nicht geben. Dafür sei die Bücherei zu klein, sagte die Runde übereinstimmend. "Und sie ist ja auch ein sozialer Treffpunkt", ist sich Otte schon nach den ersten drei Wochen bewusst.