Von Katharina Schröder

Ladenburg. Es ist Mitte November, Restaurants und Kneipen sind seit über zwei Wochen geschlossen, und von der Novemberhilfe haben Wirte noch immer recht wenig gehört. "Es war ein klares Versprechen, das unbürokratisch und schnell zu machen", kritisierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag. Die finanziellen Hilfen für die Branche stocken noch immer, "so geht’s wirklich nicht", befand Kretschmann. Sollte über die Verlängerung der Corona-Auflagen für die Gastronomie nachgedacht werden, müsse die Frage der Finanzierung der angeschlagenen Unternehmen beantwortet werden. Auf Antworten und vor allem Planungssicherheit hofft auch Patricia Krusenbaum aus Ladenburg.

Sie betreibt den Pub "Zum goldenen Löwen" und musste vor zwei Wochen komplett dicht machen. "Einen Außerhausverkauf gibt es in der Kneipenbranche eben nicht", erklärt sie. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, schlage ihr langsam aufs Gemüt.

"Man hängt total in der Luft", sagt die Gastronomin auch mit Blick darauf, dass die Lage sich im Dezember eher nicht verbessern wird. "Das Loch in der Kasse vom Frühjahr hatten wir gerade erst gestopft, jetzt geht es schon wieder los", klagt die Wirtin. Die Situation bereite ihr schlaflose Nächte.

Krusenbaum hofft, dass sie mit der Novemberhilfe wenigstens die laufenden Kosten decken kann. Einen Antrag konnte sie allerdings noch nicht stellen. "Ich stehe dafür in Kontakt mit meiner Steuerberaterin", erklärt die Wirtin. "Sie meldet sich bei mir, sobald sich da etwas tut." Bis dahin heißt es: warten. Anderes kann Krusenbaum auch gar nicht machen. Denn noch gebe es gar keine Antragsformulare, erklärt eine Mitarbeiterin der Heidelberger Geschäftsstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) auf Anfrage der RNZ. Berechtigt sind demnach, "alle Betriebe, die wegen des Lockdown-light schließen müssen". Außerhausverkäufe dieser Betriebe würden allerdings nicht angerechnet. "Die Antragstellung soll in der letzten Novemberwoche starten", kündigt die Mitarbeiterin an. Doch auch dann kann Krusenbaum nicht selbst handeln. Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf RNZ-Anfrage erklärt, soll die Novemberhilfe über die bundeseinheitliche Plattform der Überbrückungshilfe elektronisch beantragt werden (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Und zwar nur durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. "Die grundsätzliche Antragstellung über einen sogenannten ’prüfenden Dritten’ sichert die Qualität der Anträge und vermeidet Missbrauch", heißt es aus dem Ministerium. Die Bundesregierung habe sich auch nach den Erfahrungen mit der Soforthilfe bereits im Rahmen der Überbrückungshilfe dafür entschieden, die Anträge über einen "prüfenden Dritten" stellen zu lassen. Die einzige Ausnahme seien Soloselbstständige, die nicht mehr als 5000 Euro beantragen. Sie seien "unter besonderen Identifizierungspflichten" direkt antragsberechtigt.

Die Auszahlung soll über die Überbrückungshilfe-Plattform durch die Länder erfolgen. Auch wenn die Anträge voraussichtlich erst ab kommender Woche gestellt werden können, sollen laut Bundeswirtschaftsministerium noch diesen Monat erste Abschlagszahlungen fließen. "Das wäre nicht schlecht", sagt Wirtin Krusenbaum. Aber ihre Hoffnung liegt auf einer besseren Saison 2021.