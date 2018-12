Dieses Foto entstand am 12. März in den GAL-Räumen in der nördlichen Innenstadt, es dokumentiert Aufbruchsstimmung: Elisabeth Kramer, Alexander Boguslawski, Frieda Fiedler und Uli Sckerl (v.l.) erläuterten der Presse damals, warum sie Manuel Just unterstützen. F.: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Nein, das "Nikolausgeschenk" von OB-Wahlsieger Manuel Just hat einigen gar nicht geschmeckt. Besonders den Aktiven der Grünen Alternativen Liste (GAL) ist es sauer aufgestoßen. Der amtierende Hirschberger Bürgermeister und Weinheimer OB in spe hatte am 6. Dezember eine Pressemitteilung verschickt. Darin hatte er angekündigt, bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 für den Kreistag zu kandidieren - auf der Wahlliste der CDU.

Zugleich hatte er klargestellt, sein Kreistagsmandat im Sinne aller Weinheimer ausüben zu wollen. Auf seinen Amtsantritt als Oberbürgermeister wartet der Wahlsieger vom 10. Juni bis heute, da die Wahlanfechtungsklage seiner Gegenkandidatin Fridi Miller noch nicht entschieden ist.

Auch für die GAL ist nach der OB- vor der Kommunalwahl. So haben sich die Aktiven jetzt zu einer Klausurtagung getroffen - und dabei beschlossen, Manuel Just die rhetorische Rute zu zeigen. So ist eine Presseerklärung entstanden, in der Justs Entscheidung für die CDU-Wahlliste scharf kritisiert wird. "Wenn er bei den OB-Wahlen gerade erst von vier Weinheimer Parteien und Wählervereinigungen unterstützt worden ist (CDU, Freie Wähler, FDP und eben die GAL, Anm. d. Red.), sollte die von Manuel Just selbst immer wieder betonte Unabhängigkeit der Maßstab des Handelns sein", heißt es in der Erklärung der GAL. Die Sache mit der CDU-Liste habe man nun "gerade nicht erwartet".

Das klingt schon nach einer herben Enttäuschung; doch die GAL-Aktiven gehen gleich noch einen Schritt weiter: "Solche Entscheidungen, die in klarem Gegensatz zu Erklärungen eines Kandidaten vor der Wahl stehen, sind schlecht für die Glaubwürdigkeit der Kommunalpolitik insgesamt." Zudem könne man Respekt vor dem Einsatz der Mitglieder aller Parteien erwarten, die Just im Wahlkampf engagiert unterstützt hätten: "Allein mit Unterstützung der CDU hätte es für ihn nie gereicht." Just habe nicht einmal mit der GAL gesprochen, ehe er sich für die CDU entschied, heißt es weiter. Man habe es erst über seine Pressemitteilung erfahren. Konsequenz: Sobald Just sein Amt als OB angetreten hat, werde die GAL genau darauf achten, ob er es tatsächlich unabhängig ausübt, kündigt die GAL an.

Monika Springer wusste schon früher Bescheid: "Wir sind aktiv auf Manuel Just zugegangen, um ihm vorzuschlagen, auf unserer Liste für den Kreistag zu kandidieren", so die Stadtverbandschefin der Freien Wähler. Sie ist wie Just der Auffassung, dass Weinheims OB im Kreistag vertreten sein muss.

Die Liste der Freien Wähler hätte aus ihrer Sicht gut zu Just gepasst, da parteipolitische Bindungen in dieser Wählervereinigung traditionell keine große Rolle spielen. "Er hat sich eine Bedenkzeit erbeten", erinnert sich Springer an Justs Reaktion.

Später habe er mitgeteilt, dass er sich für die CDU-Liste entschieden habe. "Es war schon eine kleine Enttäuschung", räumt Springer ein, "aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Wir akzeptieren das und arbeiten weiter vertrauensvoll zusammen." Auch Andrea Reister findet es richtig, dass Just für den Kreistag kandidiert. "Er hat die FDP darüber informiert, dass er es über die CDU macht und um Verständnis dafür gebeten", so die Weinheimer FDP-Vorsitzende.

"Ganz glücklich ist das sicher nicht", räumt auch sie ein, "aber ich kann damit leben". Generell sollte sich die Weinheimer Kommunalpolitik über die Fraktionsgrenzen hinweg mehrheitlich einig sein, welche Positionen sie im Kreistag vertritt, so die Liberale. "Ich kann es aber ein Stück weit verstehen, dass die GAL über die Art und Weise der Kommunikation nicht amüsiert ist", fügt sie noch hinzu.

Die RNZ fragte noch mal bei der GAL nach. Zunächst verwies Vorsitzende Charlotte Winkler auf den Stadtrat und Landtagsabgeordneten Uli Sckerl. Offenbar hatte der im Vorfeld der OB-Wahl die Verhandlungen mit Just geleitet. Doch Sckerl ist dienstags schwer zu erreichen, da es im Landesparlament an diesem Wochentag rundgeht. Letztlich rief Winkler zurück.

"Der Kreistag ist nicht unbedingt das Forum für Bürgermeister, die sich auch auf andere Weise beim Landrat Gehör verschaffen können", so ihre Einschätzung. Wenn ein Stadtoberhaupt aber unbedingt ins Kreisparlament wolle, laufe dies tatsächlich am besten über eine Wahlliste. "Just hat sich die CDU ausgeguckt - und Sie können mir glauben, dass alle anderen Unterstützer geschluckt haben."

Just hätte sein Vorhaben zumindest mit der GAL-Spitze abstimmen müssen, so Winkler: "Stattdessen haben wir am 6. Dezember eine Mail von ihm bekommen - quasi im selben Atemzug mit der Presse. Das war kein Gespräch." Die Art und Weise, wie Just seine Kreistagskandidatur kommuniziere, sei schlicht ein "Affront".

Die GAL-Aktiven hatten sich im OB-Vorwahlkampf Anfang März mit großer Mehrheit auf Justs Seite geschlagen. Damit hatten sie sich unter anderem gegen Simon Pflästerer, Carsten Labudda und nicht zuletzt Stella Kirgiane-Efremidou entschieden - die bei der letzten "Bescherung" am 10. Juni wenig zu holen hatten.