Edingen-Neckarhausen. (nip) An seinem 95. Geburtstag im vergangenen Jahr stand Franz Mazura noch in Richard Wagners "Meistersingern" auf der Bühne der Berliner Staatsoper. In den vergangenen Monaten hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – am Donnerstag ist der begnadete Bassbariton im Kreise seiner Familie im Krankenhaus gestorben.

Mazura war eine Größe. Nicht nur von der Statur her. Der gebürtige Salzburger war ein Multitalent, war Kammersänger und Schauspieler, Karikaturist, Maler, Lyriker und Rezitator. An seinem Wohnort Edingen-Neckarhausen, wo er seit 1964 lebte, unterstützte er mit seinen jährlichen Lesungen zur Adventszeit die Arbeit der Stiftung Zukunft Lutherkirche. Immer wieder stellte er in der Volkshochschule Grafiken und Zeichnungen als Hommage an die Sänger- und Schauspielkollegen vom Nationaltheater aus, die in seinem Bildband "Mit Tusche und Notenband" weiterleben. Oft wurde Mazura respekt- und liebevoll "Meister Franz" genannt.

Mazura erhielt zahllose Auszeichnungen und Preise, war Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und Träger der Ehrennadel der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Die erhielt er 2014 kurz nach seinem 90. Geburtstag. "50 Jahre Metropolregion, 50 Jahre Nationaltheater, 50 Jahre Neckarhausen – das ist für mich keine Wahlheimat mehr, das ist meine Heimat", sagte er damals in seiner Dankesrede.

Trotz seiner weltweiten Erfolge, die er bis ins hohe Alter genießen konnte, blieb Mazura stets bescheiden – ein bodenständiger Mensch, der um seine vielfältigen Begabungen kein Gewese machte. Seine gute Laune, sein trockener Humor und die feine Selbstironie machten es leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mazuras Stimme und seine Persönlichkeit werden fehlen.