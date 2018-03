Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seit 1963 dokumentieren Fotofreunde das Leben und die Entwicklung in der Gemeinde. Anlass dafür war die 1200-Jahr-Feier in Edingen: "Seitdem hält die Fotogruppe kontinuierlich Feste, Veranstaltungen und Ausstellungen im Bild fest", sagte Wolfgang Ding, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds, in dem die Gruppe mit zurzeit 14 Aktiven angesiedelt ist.

Im Jahr 1971 legten die ehrenamtlichen Fotografen erstmals einen eigenen Kalender mit einer Bildauswahl an typischen Motiven aus dem Ortsteil auf und tun das seitdem immer wieder. "Diese Kalender sind in der Bevölkerung sehr beliebt. Wir werden oft angefragt, wann es den nächsten gibt", so Ding beim Pressetermin mit der Fotogruppe und Vorstandsmitglied Gerhard Fischer vom Hauptamt.

Die gute Nachricht ist: Es gibt den "Neuen" für 2018 ab sofort, und er unterscheidet sich vom Aufbau her ein wenig von seinen Vorgängern. "Wir sind diesmal bewusst weg von den Baudenkmälern, sondern haben unsere Fotos bestimmten Themen zugeordnet", erklärte Hermann Graßl, der Leiter der Fotogruppe.

So spielen Landwirtschaft, Schienenverkehr, Vereine, der Neckar als Verkehrsweg, aber auch die Exklave im Edinger Ried eine Rolle, Letztere ist etwas Besonderes, weil Edingen-Neckarhausen die einzige Gemeinde ist, die sowohl am Neckar als auch am Rhein liegt.

Sicherlich fehlen nicht die markanten Gebäude wie Wasserturm oder das weihnachtlich beleuchtete Schloss; es sind aber neue Perspektiven und vor allem mehrere Fotos auf einem Kalenderblatt, was den Querschnitt deutlich vergrößert. Unter 500 Fotos habe die Gruppe und das Kalenderteam eine Auswahl getroffen, habe Bilder begutachtet und letztlich selektiert, erklärte Rainer Ludat. Dabei spielte keine Rolle, wer welches Foto gemacht hatte.

Eine kurze Diskussion habe es darüber gegeben, welche Kirche man im Kalender abbilden wollte. Graßl dazu: "Keine. Wir haben uns entschieden für die Aktion ,Engel der Kulturen‘, weil sie ein Symbol für die Zusammenarbeit der abrahamitischen Religionen ist."

Und der 2018er Kalender zeigt Edingen-Neckarhausen auch einmal als Wirtschaftsstandort mit der Kling Malz, dem Hafen sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen. "Es sind ganz breit gefächerte Motive", meinte Wolfgang Ding zufrieden.

Das Ganze sei eine schöne Werbung sowohl für die Gemeinde, als auch für die Fotogruppe selbst, und auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Angehörige und Freunde, die nicht mehr am Ort wohnen. Er selbst nehme die Kalender der Fotogruppe gerne zu runden Geburtstagen als Präsent mit. Bereits Anfang dieses Jahres hatte Ding in der Frühjahrssitzung des Kultur- und Heimatbunds die Neuauflage des Kalenders angekündigt.

Jetzt ist er da, gedruckt wiederum von Häfner & Jöst in Edingen. Zugleich kündigt Hermann Graßl an, dass die Fotogruppe bei der kommenden Kerwe-Ausstellung in Edingens alter Schule Kindern und Jugendlichen eine Plattform für ihre eigenen Fotos bieten werde. Zudem sei man dabei, den Internetauftritt zu erneuern. Denkbar sei auch ein Grundlagenkurs für Neueinsteiger in die Fotografie. "Wir sind 14 Aktive, alle 50 plus, Nachwuchs wäre uns willkommen", sagte Graßl.

FiInfo: Den Kalender 2018 der Fotogruppe des Kultur- und Heimatbunds gibt es für 17 Euro im "Bücherwurm" und bei Schreibwaren "Ratzefummel" in Edingen sowie in Neckarhausen in der Post-Agentur in der Hauptstraße.