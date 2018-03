Es ist ein dringender Mahnbrief, mit dem sich der FC Viktoria an Bürgermeister Simon Michler und die Presse wandte. Es geht darin einmal mehr um den Hartplatz hinter dem Clubhaus, der fraglos in schlechtem Zustand ist. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist schon ein Brandbrief, sprich, ein dringender Mahnbrief und ein Appell, den der FC Viktoria Neckarhausen jetzt Bürgermeister Simon Michler und der Presse vorlegte. Es geht darin einmal mehr um den Hartplatz hinter dem Clubhaus, der fraglos in schlechtem Zustand ist. Der Verein will mittelfristig am Standort bleiben - nicht zuletzt, weil er durch einen Umzug ins Sport- und Freizeitzentrum den Verlust des Clubhauses und somit des wirtschaftlichen Herzstücks seiner Existenz fürchtet. In mehreren Mitgliederversammlungen bestätigten die Anwesenden den Vorschlag des Vorstands, den Umzug ins Sportzentrum, wo nach dem Willen des Gemeinderats künftig der Fußballsport ausschließlich angesiedelt sein soll, in den kommenden Jahren nicht anzugehen.

Für ihren Wunsch, den heruntergekommenen Hartplatz in einen Kunststoffrasenplatz umzuwandeln, weil das die Gemeinde letztlich günstiger käme, wie der FC argumentiert, hat sich die Viktoria jetzt mit einem Fachmann für Sportstättenbau getroffen. Der Außendienstmitarbeiter der Firma Polytan, ein bekannter Sportstättenbauer in Süddeutschland, beriet den Verein über die baulichen Möglichkeiten auf dem Viktoria-Gelände und legte schließlich ein schriftliches Angebot vor.

Demnach soll die Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz rund 350.000 Euro kosten. Ein Preis, der deutlich unter den veranschlagten Kosten für einen Kunstrasenplatz im Sportzentrum liegen würde, für den rund 750.000 Euro einkalkuliert sind. Allerdings hat der Gemeinderat erst jüngst die Investition verschoben.

Rund 100.000 Euro, so rechnet die Viktoria vor, wären durch den Badischen Sportbund und die Gemeinde förderfähig. Schon 2016 habe der Verein mit einem Volumen in etwa dieser Höhe kalkuliert. "Dafür wurde man von einigen Gemeinderäten öffentlich kritisiert - diesen sei nun gesagt: Wenn man die Faktenlage nicht kennt, möge man besser schweigen", heißt es in dem Brief, der der RNZ vorliegt.

Das Problem: Der Fußballsport in Neckarhausen ist dem geplanten Neubaugebiet "Neckarhausen-Nord" im Wege, der FC räumlich gesehen jedoch lediglich am Rande. Kaum lösbar aber erscheint der Streit zwischen Anwohnern und dem Viktoria-Nachbarn DJK Neckarhausen wegen Lärmbelästigung. Der Gerichtsstreit führte letzten Endes zu einem für die DJK nicht sonderlich günstigen Vergleich, der die Trainingszeiten stark reglementiert. Würde der FC Viktoria bleiben, wäre es möglich, dass neue Anwohner im geplanten Neubaugebiet ebenfalls gegen den Fußballsport in der Nachbarschaft klagen könnten.

Außerdem, so sagte Bürgermeister Simon Michler der RNZ am Dienstag, stehe noch das neue Hebewerk aus, das einem neuen Kunstrasenplatz bei der Viktoria dann ebenfalls im Wege sei. Michler betonte, er verstehe den Wunsch des FC Viktoria durchaus. "Doch so einfach ist das nicht."

Beim Angebot der Firma seien Unterbau und Drainage nicht enthalten. "Das käme dann doch wieder auf eine Summe Richtung halber Million oder mehr", meinte er. Und der Gemeinderat wolle dort keinen Fußball mehr, da gebe es "Grundsatzbeschlüsse". Im Neubaugebiet "Neckarhausen-Nord" könne in fünf Jahren gebaut werden - ein Kunstrasenplatz habe eine Haltbarkeit von acht bis zehn Jahren oder mehr. "Wir nehmen den Verein ernst und wir wollen auch keinen schlechter stellen", versicherte Michler.

Am Donnerstag ist ein Gespräch mit den Fußballvereinen angesetzt. Dabei wird die Viktoria vermutlich auch den schlechten Zustand des gemeindeeigenen Kunstrasenplatzes bei der DJK ansprechen, wo sich in den vergangenen beiden Jahren Spieler ohne Fremdeinwirkung verletzt hätten. Der Fachmann von Polytan habe den Platz besichtigt und erklärt, dass dieser vorzeitig "verschlissen" sei. Offenbar auch wegen falscher Pflege.

Bei dem Gespräch wird es wohl auch um den Wunsch der Ditib-Islamischen Gemeinde gehen, einen eigenen Fußballverein zu gründen. Ein Wunsch, den die Gemeinde per se nicht versagen kann, der die aber ohnehin begrenzten Trainingskapazitäten noch verschärfen würde.