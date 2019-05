Schriesheim. (RNZ) Die Wahlhelfer zählen fleißig die Stimmen für die Europawahl in den Gemeinden und im Rhein-Neckar-Kreis aus. Und hier ist das Ergebnis für Schriesheim.

Die CDU hat bei der Europawahl ihre Spitzenposition in Schriesheim trotz deutlicher Verluste behauptet: Die Christdemokraten holen 28,3 Prozent, etwa fünf Prozent weniger als 2014.

Die SPD stürzt auf 15 Prozent ab (minus zehn Prozent).

Die Grünen verbessern sich um rund zehn auf 26,5 Prozent.

Die FDP legt im Vergleich zu 2014 leicht zu, von 5,2 auf 6,7 Prozent.

Die AfD kommt auf 8,3, Die Linke auf 3,6 Prozent der Schriesheimer Wählerstimmen.

Die Freien Wähler, nicht mit der örtlichen Wählervereinigung verbunden, holen 3,3 Prozent (2014: 2,5).

Am deutlichsten legt die Wahlbeteiligung in der Weinstadt zu: 73,5 Prozent der Schriesheimer gaben am Sonntag ihre Stimme für die Europawahl ab, 2014 waren es nur 55,1 Prozent.