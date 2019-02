Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Filme für Jung und Alt über das Thema "Älter werden": Das ist das Europäische Filmfestival der Generationen. An dem beteiligt sich in diesem Jahr auch das Olympia-Kino in Leutershausen. "Wir zeigen einen aktuellen Film und einen Klassiker", sagt Wiebke Dau-Schmidt, Vorsitzende des Förderkreises des Kinos, in einem Pressegespräch.

Der aktuelle Film heißt "Trocken-schwimmen", ist ein Dokumentarfilm und kam im vergangenen Jahr in die Kinos. Zu sehen ist er am Sonntag, 15. Oktober, um 20.15 Uhr. Darin geht es um sieben ältere Menschen, die innerhalb von zehn Tagen das Schwimmen erlernen. Ihre Motive für diesen Schritt sind ganz unterschiedlich, dennoch haben sie eines gemeinsam: Sie müssen sich ihrer Angst stellen und lernen, sich "freizuschwim-men". Denn auch im Alter geht es darum, sich neue Aufgaben und Ziele zu setzen.

Passend zu diesem Film haben Dau-Schmidt und ihre Mitstreiter vom Förderkreis einen Kooperationspartner gewinnen können: Die Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Waldschwimmbades Schriesheim (IEWS). Die hat künftig vor, Aktionen passend zum Thema "Älter werden" zu veranstalten. "Wir wollen im kommenden Jahr auch Schwimmkurse für Ältere anbieten", so Silke Barwig, Leiterin des Sportausschusses. Die IEWS verlost am Filmtag außerdem unter allen Kinobesuchern eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft.

Als besonderer Gast wird die Regisseurin des "Trockenschwimmen", Susanne Kim, anwesend sein und mit den Kinobesuchern über die Problematik des Films diskutieren.

Vielleicht kommt TSG-Hoffenheim-Nachwuchs

Bei dem Filmklassiker handelt es sich um den 2007 gedrehten Film "Die Herbstzeitlosen", der am Mittwoch, 18. Oktober, um 15 Uhr gezeigt wird. In der Komödie geht es um vier innovationsfreudige Rentnerinnen, die in der idyllischen Schweiz beginnen, ihre Vorstellungen und Wünsche vom Alter in die Tat umzusetzen.

Klaus Reinhardt, ehemaliger Lehrer am Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim, wird als Diskussionspartner zur Verfügung stehen. Nach seiner Pensionierung arbeitet er heute als Lehrer für die Nachwuchsspieler der TSG Hoffenheim. Einige von ihm betreute Spieler werden vielleicht mit zur Veranstaltung kommen. Damit wäre eine Intention des Festivals bestens erfüllt: Das Erreichen einer Diskussion von Jung und Alt im Anschluss an die Filme.

Bei der Nachmittagsvorstellung arbeiten die Gemeinde und der MGV "Sängerbund" Grossachsen zusammen. So sponsort die Gemeinde Kaffee und Kuchen, die Mitglieder des Vereins bedienen die Gäste. "Das Format ist hervorragend, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren", findet Bürgermeister Manuel Just. Genau wie Wiebke Dau-Schmidt würde er sich wünschen, dass nicht nur Einzelpersonen diese Filme besuchen. Vielleicht gebe es Organisationen, die mit älteren Menschen arbeiten und denen es gelingen würde, dass sich die Menschen in einer Gruppe die Filme ansehen können, sagten die beiden.