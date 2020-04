Weinheim. (kaz) Die Stadt Weinheim hat einen Überblick über die derzeit laufenden Tief- und Straßenbaumaßnahmen zusammengestellt:

> Zwillingsbrücke (größte Brückenbaumaßnahme im Moment): In sechs Bauteilen wurde der erste Teil Ende Februar am Bahnhof installiert; jedes einzelne wog rund 13 Tonnen. Alles liegt nun fest verschraubt und verankert über dem ersten "Arm" der Weschnitz, die sich dort rund um das Betriebsgebäude teilt. Die Arbeiten an der "Zwillingsbrücke" sind schon wegen der Nähe der Bahnschienen kompliziert – liegen aber im Plan, wie jetzt Udo Wolf, der Leiter des Tiefbauamtes, bescheinigte.

Auf beiden Brücken wird künftig Autoverkehr fließen; daher weist sie eine 6,50 Meter breite Fahrbahn und Gehwege auf. Jetzt wird die zweite Brücke – baugleich – um wie ein Zwilling daneben ihren Platz zu finden. Im November soll sie wieder voll befahrbar sein.

> Erdbecken Waidallee: Die Arbeiten wurden aufgenommen. Es handelt sich um die Errichtung eines Rückhaltebeckens in Erdbauweise mit einem Rückhaltevolumen von 1500 Kubikmetern. Das Becken nimmt vorbehandeltes Wasser aus dem Kanalnetz auf und schützt den verrohrten Mühlbach vor Überlastung.

Auch das Ufer am Waidsee wird hergerichtet und aufgehübscht. Fotos: Kreutzer

> Erschließung Langmaasweg: Den Beginn der Erschließungsarbeiten auf dem Areal, das rund 4,9 Hektar städtische Gewerbebaufläche umfasst, werteten OB Manuel Just, Erster Bürgermeister Torsten Fetzner und Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann im Dezember 2019 als "ein gutes Signal für den Standort Weinheim". Die Stadt kann nun in die Vermarktung von 31 kommunalen Gewerbegrundstücken einsteigen. Überwiegend sind die Grundstücke zwischen 1000 und 2000 Quadratmeter groß.

> Steingrundstraße Rippenweier: Die Tiefbauingenieure sprechen von einer "grundhaften Erneuerung". Das heißt, die Straßendecke samt Fahrbahnbelag wird neu aufgebaut, ebenso die Gehwege.

Bis Juli ist der erste Abschnitt geplant, der für 365.000 Euro vergeben worden ist. Während der Bauzeit ermöglicht die Planung, dass alle Häuser zumindest zu Fuß für die Anwohner erreichbar sind. Für den Durchfahrtsverkehr zwischen Hirschberg und Oberflockenbach (L 596) hat die Baustelle keine Konsequenzen. Noch im Laufe des Jahres soll der zweite Bauabschnitt beginnen. Im Laufe der nächsten Jahre soll die komplette Steingrundstraße dann wie neu werden.

Der „Juxplatz“ in der Nordstadt wird komplett neu gestaltet. Fotos: Kreutzer

> Park-and-Ride: Die Arbeiten südlich vom Bahnhof (Richtung "Denns") haben begonnen, die Fläche war während der Bauarbeiten nicht nutzbar. Neben Tiefbau- und Asphaltarbeiten werden die Parkplätze neu markiert, und der Park-and-Ride-Platz wird durch einen Zaun eingegrenzt und neu beschildert. Bis Ende April sollte er fertig sein.

> Friedrich- bis Hauptstraße (vorbei am Werner-Heisenberg-Gymnasium): Mit den Stadtwerken wird im Gehwegbereich gearbeitet – und zwar, um neue Stromleitungen zu verlegen. In der nächsten Woche soll alles fertig sein.

> Spielplätze/Grünflächen/Waidsee: Im Frühjahr finden Arbeiten an Freizeitflächen statt. Eine größere Maßnahme ist eine komplette Neu-Gestaltung des Spielplatzes "Juxplatz" in der Nordstadt, dies erfolgt in Absprache mit den Weinheimer Nordstadtfreunden. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Herrichten und Aufhübschen des Waidsee-Strandbades. Eine Fläche am See wird zur Aufstellung einer Verleih-Station für Stand-up-Paddeln hergerichtet.