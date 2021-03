Von Katharina Schröder

Heidelberg/Edingen-Neckarhausen. Zwei Brüder aus Edingen-Neckarhausen müssen sich derzeit vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, von der gemeinsamen Wohnung aus mit großen Mengen Kokain und Haschisch gehandelt zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im September vergangenen Jahres hatte die Polizei neben diesen Drogen auch Anabolika, mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände sowie mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Der jüngere, inzwischen 20-jährige Bruder soll bei dem Einsatz außerdem mehrere Beamte niedergeschlagen haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Die vier Polizisten schilderten im Zeugenstand, wie sie die Wohnungsdurchsuchung wahrgenommen haben, und wie der jüngere Bruder sie verletzt hat. Eigentlich waren die Beamten wegen des heute 24-jährigen Mitangeklagten nach Edingen-Neckarhausen gefahren. Von den Eltern erfuhren sie, dass die Brüder in der Kellerwohnung des Hauses leben. Hierbei trafen sie zuerst den jüngeren an. Die Lage sei zunächst ruhig gewesen. Als die Zimmertür des 24-Jährigen aufging, habe der 20-Jährige zu ihm Bruder gewollt. Ei n Beamter hinderte ihn jedoch daran. Daraufhin soll der 20-Jährige ihm und drei Kollegen, darunter auch einer Frau, Faustschläge versetzt haben. Sie zogen sich unter anderem Hämatome, Prellungen und eine Nasenbeinfraktur zu. Die Polizistin sei zudem für rund zwei Minuten bewusstlos gewesen.

Der 24-jährige Angeklagte sprach beim Prozessauftakt über sein bisheriges Leben. Den ersten Joint habe er mit zwölf geraucht, die Trennung der Eltern und schließlich der Tod des Vaters hätten ihn "in ein Loch" gestoßen. Er habe sich immer weiter abgekapselt und sei mit steigendem Drogenkonsum unzuverlässiger geworden. Von der Realschule wechselte er auf die Werkrealschule, schloss diese ab sowie eine Ausbildung zum Fachlagerist an. Neben der Lehre habe er nach Feierabend noch bei einem Mannheimer Friseur gearbeitet. Weil er eigentlich diesen Beruf ausüben wollte. Nach seiner Fachlagerist-Ausbildung habe er in Vollzeit in dem Laden gearbeitet. Der 24-Jährige sprach von Leistungsdruck und dass er gemerkt habe, wie Kokain ihm dabei helfe. Schließlich habe er auch den Job bei dem Friseur gekündigt und vom Geld seiner Mutter gelebt.

Sein Bruder wechselte ebenfalls von der Realschule auf die Werkrealschule und schloss diese ab. Wie der 20-Jährige weiter berichtete, habe er zwei Ausbildungen abgebrochen. Im ersten Fall führte er den Tod des Vaters als Ursache an. In Zeit habe er auch zum erstem Mal Cannabis konsumiert. Bei der zweiten Lehrstelle kamen gesundheitliche Probleme hinzu. Außerdem sei die Berufsschule zu weit von seinem Wohnort entfernt gewesen. Zuletzt hatte er vor seiner Inhaftierung einen Minijob auf einer Baustelle.

Die Brüder lebten in einer Kellerwohnung im Haus ihrer Mutter und ihres Stiefvaters. In ihrer Freizeit betrieben sie Kraft- beziehungsweise Kampfsport. Der 20-Jährige war als Kickboxer aktiv. Um seine Leistung zu steigern, habe er Testosteron, Wachstumshormone und legale Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen, wie er vor Gericht einräumte. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung wies der 20-Jährige jedoch den Vorwurf zurück, gemeinsam mit seinem Bruder mit Drogen gehandelt zu haben. Bei den vier verletzten Beamten entschuldigte er sich. Insbesondere dafür, dass er auch eine Frau geschlagen habe, schäme er sich. Von den Rauschgiftdeals seines Bruders habe er nicht gewusst.

Der 24-Jährige verlas seine Erklärung selbst. Er betonte darin, allein gehandelt zu haben. Sein jüngerer Bruder habe nichts von seinen Geschäften gewusst. In der Wohnung selbst habe er nie Substanzen ge- oder verkauft. Ein Teil der aufgefundenen Drogen sei für seinen Eigenkonsum vorgesehen gewesen, mit dem Rest habe er seine Sucht finanziert.

Die Mutter der beiden erklärte vor Gericht, dass sie ihren älteren Sohn des Drogenkonsums verdächtigte und ihn damit auch konfrontiert habe. Er habe dies jedoch heruntergespielt. Den jüngeren beschrieb sie als "guten Menschen", "ein bisschen impulsiv und aufbrausend". Er versuche stets gerecht zu sein, habe einen langjährigen Freundeskreis und sei unter Fremden eher zurückhaltend. Die Schmerzensgeldzahlungen an die verletzten Beamten strecke sie vor, sagte die Frau. Es sei jedoch vertraglich geregelt, dass der 20-Jährige diese zurückzahle, sobald er ein festes Einkommen habe.

Das Landgericht hat noch drei weitere Verhandlungstermine angesetzt. Der nächste Termin ist am 9. März um 8.30 Uhr.