Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nach Wochen der Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen am Montag wieder Restaurants öffnen. Und die Wirte bereiten sich vor. Unterstützt werden sie bei allen zu treffenden Vorkehrungen auch vom Ordnungsamt der Gemeinde. "Wir sind mittwochs schon in die Gaststätten, um mit den Wirten ein persönliches Gespräch zur Umsetzung der Landesverordnung zu führen", sagt Rathausmitarbeiterin Nicole Prestopine. Das Rathaus stehe im engen Kontakt mit dem Landratsamt und recherchiere täglich nach Aktualisierungen in der Verordnung.

"Wir sind sehr bemüht, die Gaststätten zu informieren, und sind gerne ihre Ansprechpartner", betont sie. Das Rathaus habe alle Gastwirte angeschrieben und ihnen die geänderte Landesverordnung zukommen lassen. "Wer sie nicht erhalten haben sollte, kann sich bei uns melden", sagt Prestopine. Anfang kommender Woche werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erneut die Gaststätten aufsuchen, um zu schauen, wie es läuft. "Wir wissen, dass alle das ordentlich machen werden", so die Sachbearbeiterin.

Die Landesverordnung sei doch recht allgemein gehalten, findet Lucy Ford vom Bistro "La Piscina" im Freizeitbad Neckarhausen. Letzte Details müsse sie noch mit der Gemeinde klären, die Verpächterin des Bistros ist.

In der DJK-Gaststätte "Winzli" zeigt sich Wirt Roberto Barrial-Garcia bestens informiert über die nun vorgegebenen Hygienevorschriften. "Wir sind dabei, die Maßnahmen umzusetzen und die Tische auf Abstand von zwei Metern aufzustellen." Gäste dürfen nur nach Anmeldung und mit Maske ins Restaurant. Am Tisch darf sie natürlich abgenommen werden, muss aber zwischendurch beim Toilettengang und beim Verlassen des Lokals wieder angelegt werden. "Und die Gäste müssen am Eingang warten, bis sie einen Tisch zugewiesen bekommen", sagt Barrial-Garcia. Die Situation der vergangenen Wochen habe er als "ganz schlimm" erlebt, fährt er fort. Deutsche und griechische Küche sei nicht typisch für einen Abholservice. "Das Rumpsteak habe ich beispielsweise von der Karte genommen." Er sei froh, dass sein Personal noch da sei. Auf einen Ruhetag werde er vorerst verzichten.

Michael Kuss, neuer Pächter der Viktoria-Gaststättte, hat die Zeit genutzt, um zu renovieren, den Biergarten neu einzurichten und Blühpflanzen im Außenbereich zu setzen. Auch er ist theoretisch gut vorbereitet. "Die Gäste müssen sich beim Betreten des Lokals die Hände waschen, wir müssen alle Tischdecken, Gedecke und Deko von den Tischen entfernen und zwischendurch alles neu desinfizieren." Beim Servieren trage seine Frau eine Maske. "Wir haben ja viel Platz hier, die Abstandsregeln können wir gut einhalten", meint er. Und ist glücklich darüber, dass der Abholservice gut angenommen wurde. "Die Leute freuen sich über unsere Angebote an brasilianischen Gerichten", sagt er.

Im Restaurant "Bei Toni", Vereinsgaststätte des Hundesportvereins, ist man über das "viele Papier", das die neue Gaststättenverordnung des Landes mit sich bringt, nicht ganz glücklich. Das sei viel Bürokratie, heißt es dort. Die letzten Wochen seien "durchwachsen" gewesen.

Im "Friedrichshof", der Gaststätte des Gesangvereins Edingen, sagt Wirt Manfred Müller, es gebe noch "einiges zu tun". Er sei sich etwas unsicher, wie lange er tagsüber öffnen könne, dazu stehe nichts in der Landesverordnung. Zwei bis vier Personen dürfe er an einen Tisch setzen, vor dem Eingang stehe Desinfektionsmittel bereit. Problematisch sei das Stellen der Tische nicht: "Wir haben ja auch genug Platz." Er freut sich: "Wir sind in den letzten Wochen ganz toll unterstützt worden und sind gut durchgekommen." Die Gäste, die den Abhol- und Lieferservice nutzten, seien unglaublich nett gewesen und hätten auch mit dem Trinkgeld nicht gegeizt. "Und ab Dienstag haben wir dann auch wieder offen", sagt er.