Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Frankreich reagierte wegen hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus deutlich härter als Deutschland. Jede der insgesamt 18 Regionen war von den zentralstaatlichen Maßnahmen gleichermaßen betroffen – auch das Département Finistère in der Bretagne, wo Edingen-Neckarhausen seit 1967 eine Städtepartnerschaft mit der Kommune Plouguerneau unterhält.

Die RNZ erkundigte sich bei Catherine Le Goasduff, wie das Jahr bei den Partnerschaftsfreunden unter Corona-Bedingungen verlaufen ist. Le Goasduff und ihre Schwester nahmen bereits vor vielen Jahren am Jugendaustausch der Gemeinden teil, waren Gastgeberinnen während verschiedener Festwochen und im Comité de Jumelage engagiert, der Schwesterorganisation der Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP).

Le Goasduff erzählt, dass sie den ersten und den zweiten Lockdown in Frankreich unterschiedlich erlebt hat. "Vom 16. März bis Mai, sind wir kaum ausgegangen. Es gab viele Kontrollen durch die Gendarmerie", sagt sie. Es gab Ausgangsbescheinigungen für die Arbeit und fürs Einkaufen, wobei es verboten war, zu zweit einkaufen zu gehen. "Die Menschen hatten Angst, infiziert zu werden. Wir hatten keine Masken, auch nicht zum Einkaufen im Supermarkt, wir mussten eigene aus Stoff nähen", schildert sie weiter.

Le Goasduff arbeitet im "Maison du vie", einer Einrichtung für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Sie habe zwölf Stunden am Tag gearbeitet, um dafür zu sorgen, dass weniger Menschen das Haus betreten oder verlassen. Die Bewohner durften ihre Zimmer nicht verlassen und sahen ihre Familien zunächst nicht. "Da wir viel Zeit mit ihnen verbracht haben, waren sie ziemlich glücklich, und wir auch, es hat die Bindungen zwischen ihnen und uns gestärkt", sagt Le Goasduff. Um die Bewohner abzulenken, wurde das Angebot an Aktivitäten im Haus erhöht. Bis heute habe es keinen Covid-Fall im "Maison du vie" gegeben. Als die Beschränkungen aufgehoben wurden, sei die Umstellung auf Normalbetrieb erst einmal schwierig gewesen, weil eigentlich auch unter erschwerten Bedingungen alles gut gelaufen sei. Im Mai habe die Einrichtung dann einen Besuchsraum eingerichtet, in dem sich die Bewohner mit ihren Familien unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen treffen können.

Persönlich mache ihr und ihrem Mann Christian am stärksten zu schaffen, dass sie seit Monaten keine Freunde sehen können. "Das vermissen wir am meisten." Ihr Mann erledigt im Auftrag der Kommune Straßenbauarbeiten. Von Mitte März bis Mitte April habe sein Geschäft schließen müssen, danach sei die Arbeit weitergegangen. Nicht so der Fußballsport: "Mannschaftssportarten sind verboten", erzählt Catherine. Für Ehemann Christian, Trainer und Spieler beim Fußballclub Espérance, was übersetzt "Hoffnung" bedeutet, ein weiteres Drama.

Auf Gemeindeebene habe es zwischendurch lediglich Videokonferenzen gegeben, doch treffe sich der Gemeinderat nun im Saal "Armorica" wieder persönlich. Für die geselligen Bretonen ist wiederum traurig, dass Aperitifs oder der obligatorische Kaffee nach den Sitzungen ebenfalls gestrichen sind.

Catherine Le Goasduff und ihr Ehemann Christian sind froh, dass sie ihr Haus seit dem 28. November in einem Umkreis von 20 Kilometern zum Sport wieder verlassen dürfen. Repro (2): Pilz

Auch sie empfindet die Schließung von Bars und Cafés als schrecklich. "Sie verlieren viel Geld", bedauert Le Goasduff. An eine Öffnung vor dem 20. Januar sei nicht zu denken. Draußen dürfe Tee und Kaffee serviert werden, drinnen gehen nur Tabak, Zeitungen und Lottoscheine über die Theke. Die Kultkneipe "Dolenn" habe vor zwei Jahren schon geschlossen, was traurig sei. "Wir sind sehr gern dorthin gegangen, um Freunde zu treffen. Aber auch zu den Konzerten im Sommer."

Le Goasduff habe mit Armelle, der Besitzerin der Crêperie "La route des phares" in Lilia gesprochen. Das Restaurant habe Anfang des Jahres zwei Monate schließen müssen und dann am 30. Oktober erneut. "Armelle erzählte mir, dass sie im Sommer sehr gut gearbeitet haben und dass ihnen das geholfen hat, die Moral aufrechtzuerhalten. Die Arbeitnehmer sind teilweise arbeitslos." Der Staat zahle für jene Arbeitnehmer, die nicht arbeiten könnten.

Vom 30. Oktober bis Samstag, 28. November schlossen alle nicht wesentlichen Geschäfte erneut. Das betraf Läden, die anderes als Lebensmittel, Heimwerkergeräte und Computer verkaufen. "Einen Monat vor Weihnachten war es für alle sehr schwer", erzählt Le Goasduff. Am vergangenen Samstag durften Läden mit Ausnahme von Restaurants und Bars wieder öffnen. Wann die Kultur "zurückkommen" dürfe, weiß sie nicht. Der Staat unterstütze auch hier Betroffene.

Mit einer Bescheinigung dürfe man jetzt wieder in fast jedes Geschäft gehen, aber Familienzusammenkünfte oder Treffen mit Freunden seien nach wie vor untersagt. Genau wie in Deutschland werden die Beschränkungen zwischen Weihnachten und Neujahr weniger streng sein, aber: "Wir befürchten eine dritte Welle im Jahr, deshalb sind wir sehr vorsichtig". Trotz aller Einschränkungen gebe es für sie selbst gute Nachrichten, denn Tochter Camille erwarte im März ihr erstes Kind. "Ein Baby aus dem ersten Lockdown", sagt Le Goasduff glücklich.

Und sie kehrt Gespräch noch einmal zum ersten Lockdown zurück. Im Frühjahr sei es zunächst ganz verboten gewesen, an den Strand zu gehen oder die Wege an der Küste zu benutzen, was später auf einen Kilometer Radius ab dem eigenen Haus neu geregelt wurde. Doch das Meer blieb für alle, die mehr als einen Kilometer entfernt wohnten, unerreichbar. Seit dem 28. November darf man im Umkreis von 20 Kilometern rund ums Haus Sport treiben. Für Le Goasduff, begeisterte Sportlerin an Land und zu Wasser, ist das eine große Erleichterung.

Eine Geschichte brachte die Kommune sogar ins regionale Fernsehen des Senders Tébeo Bretagne: Während des ersten Lockdowns malte jemand im Bezirk St. Michel eine Sonne auf ein Holzbrett. Ihr folgten erst eine und dann viele Weitere. Jeder Einwohner schreib ein Wort, einen Gedanken oder seine Gefühle auf Schilder, die an Telefonmasten, Hinweistafeln oder Bushäuschen angebracht wurden. "Es hat uns unsere Nachbarn nähergebracht", findet Le Goasduff. Am Ende kamen über 250 Botschaften zusammen: "Es war großartig, jeden Tag herumzulaufen und neue Botschaften zu entdecken", sagt sie.

Und hat am Ende einen Wunsch: dass die persönliche Begegnung mit den Partnerschaftsfreunden im nächsten Jahr wieder ohne Beschränkungen möglich wird.