Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Ich hab‘ geliefert, jetzt bist Du an der Reihe!" In den Sozialen Netzwerken feuerten sich Teilnehmer des siebten Sommerlaufs des Turnvereins Edingen (TVE) gegenseitig an, posierten lässig in verschwitzten T-Shirts oder posteten Fotos vom Lauf im sonnenbeschienenen Wald.

Der Corona-Pandemie, den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen und der fehlenden Planungssicherheit geschuldet, ging auch der diesjährige TVE-Sommerlauf am Wochenende virtuell als sogenannter "Solorun" über die Bühne, ergänzt erstmals um den Freitag.

Eine Präsenzveranstaltung, wie in den Vorjahren seit 2015, als der Lauf anlässlich des Gemeindejubiläums von Vereinsseite aus wieder reaktiviert wurde, wollte das Organisationsteam aus Sicherheitsgründen noch nicht anbieten. "Im nächsten Jahr soll der Lauf dann wieder in und um das Sportzentrum stattfinden, ergänzt um ein virtuelles Angebot", sagte Vorstandsmitglied Uli Herold namens des Orga-Teams, bestehend aus ihm, Claudia Kraft, Ultraläufer Allyn Raw, Oliver Korth und Laura Brosi.

Letztere hatte im vergangenen Jahr schon die Idee, den beliebten Wettbewerb, sonst eingebettet als Wertungslauf in den Laufcup "Unterer Neckar", virtuell auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, dass die individuell erzielten Zeiten auf den einzelnen Strecken auf Vertrauensbasis online dem Verein gemeldet werden, sodass am Ende auch eine Ergebnisübersicht möglich ist.

263 Läufer gingen in diesem Jahr alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen an den Start. Auf ihrer ganz persönlichen Lieblingsstrecke legten sie Kilometer zurück, angepasst an die Länge der jeweiligen Läufe. "Wir hatten diesmal auch Läufer aus Australien und sogar einen aus Äthiopien, eigentlich ja der Laufnation, dabei", sagte Herold begeistert. Mit der Teilnehmeranzahl sei man "sehr, sehr zufrieden". Letztlich waren es nur zehn weniger als bei der Premiere 2020, was angesichts der wachsenden Konkurrenz an Präsenz- und virtuellen Läufen kaum ins Gewicht fällt.

Auch aus den Niederlanden und mehreren Orten in Großbritannien kamen Rückmeldungen, dass man sich durch die Edingen-Neckarhäuser TVE-Familie habe motivieren lassen. Herold freute sich persönlich über die Laufleistung seines Bruders Johannes, der im Hauptlauf über zehn Kilometer in Utrecht mit einer Zeit von 37 Minuten und acht Sekunden auf den dritten Platz lief. Hier und auch im Einsteigerlauf über 3,6 Kilometer war Vorjahressieger Norman Korff (LSV Ladenburg) erneut nicht zu schlagen: Der inzwischen in Neu-Edingen ansässige Korff brauchte bei den "Einsteigern" lediglich 11,15 Minuten, über zehn Kilometer nur 32,59 Minuten.

Auf Platz zwei im Einsteigerlauf kam Edwin Monninger (13,53 Minuten), auf Rang drei Thomas Raw vom TVE (13,57 Minuten). Platz zwei im Zehn-Kilometer-Lauf ging an Benjamin Neuwirth in 36,49 Minuten (brunstischlerei.de). Allyn Raws Sohn Thomas setzte auch im Schülerlauf mit einer Zeit von 5,26 Minuten ein Ausrufezeichen, gefolgt von Maximilian Kraft in 5,53 Minuten und Liam Plounevez in 6,09 Minuten. Im Nordic Walking über 7,5 Kilometer waren Peter Wunder, Frank Bawel und Eva Servatius mit Zeiten um die 49 bis 52 Minuten uneinholbar.

Feuerwehr lief 3,6 Kilometer mit

Unter dem Motto "Frisch, fromm, fröhlich, frei – oder fit for firefighting?" erbrachten neun Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen eine besondere Leistung. Sie absolvierten beim Sommerlauf eine Strecke von 3,6 Kilometern in kompletter Feuerwehrmontur und mit angeschlossenem Atemschutzgerät. Die Gruppe um Ausbilder Daniel Gärtner nutzte die Möglichkeit für eine Belastungsübung: "Wie im Einsatz zählt auch hier: sicher und gemeinsam ankommen."

Die relativ hohen Temperaturen und die zwanzig Kilogramm schwere Ausrüstung stellten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute vor besondere Herausforderungen. Die Einsatzzeit unter Atemschutz ist auf etwa dreißig Minuten ausgelegt, die Gruppe benötigte für die Strecke gut 43 Minuten. Bemerkenswert war, dass Feuerwehrmann Marco Böttcher die Strecke bewältigte und im Ziel noch eine Luftreserve in der Flasche hatte. Ein gutes Zeichen, dass die Edingen-Neckarhäuser Wehr auch im Einsatz gute Leistungen zeigen kann.