Edingen-Neckarhausen. (fer) "In den vergangenen beiden Jahren ging gar nichts mehr. Wir haben keineswegs unter mangelndem Engagement gelitten, sondern unter Corona", betonte Hermann Rommel. Ihn kennt man als Chef am Herd der koch- und genussfreudigen "Bürger in Aktion" (BiA). Der gebürtige Schwabe, der seit 46 Jahren in Edingen lebt, ist Hobbykoch und Weinkenner aus Passion.

"Den Begriff Hobbykoch hört er nicht so gerne, für ihn ist Kochen mehr als ein Hobby, es hat was von Lebensphilosophie", gibt Ehefrau Elisabeth Grasberger zu bedenken. Schließlich hält Essen und Trinken Leib und Seele zusammen, das wussten schon unsere Altvorderen. Die alte Bauernweisheit, in verfeinerter Form, ist auch eine der Maximen der ehrenamtlich agierenden "Bürger-Initiative".

Die Gruppe, die zwischenzeitlich unter dem Dach der Lokalen Agenda beheimatet ist, und aktuell aus fünf Ehepaaren und etlichen "Aushilfs-Helfern" besteht, bittet seit 2015 zu Tisch. "Als das große Doppeljubiläum 1250 Jahre Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen anstand, haben wir uns überlegt, welchen Beitrag wir leisten können", erzählt Rommel. "Vom Kochen und dem entsprechenden Kredenzen verstehen wir alle etwas, und vom Reinerlös der Veranstaltungen profitieren stets Einrichtungen am Ort." Coronabedingt blieb dem pensionierten Berufsschullehrer in der vergangenen beiden Jahren mehr Zeit am heimischen Herd, wo er gerne kreativ aktiv ist. Außerdem ist er naturnah unterwegs – sei es nun im Schriesheimer Forst oder auf der eigenen Streuobstwiese im Remstal. "Vom Forstamt in Schriesheim bekam ich einen Schlagraum zugewiesen. Darin sind die großen Hölzer bereits entfernt worden, am Rest darf ich mich dann abarbeiten. Das ist aktive Freizeitbeschäftigung, die allerdings einen praktischen Hintergrund hat", konstatierte Rommel. Im elterlichen Haus hatte es nämlich einen Kachelofen gegeben, und eine anheimelnde Wärmequelle wie diese sollte auch in Rommels Edinger Haus seinen Platz finden. Zudem halte er sich gerne im Wald auf. Der Beruf des Försters sei für ihn ursprünglich eine Option gewesen, die damals aber nicht realisierbar gewesen sei. Ähnlich verhält es sich mit dem Landbau, hier ackert Rommel auf einer Streuobstwiese im schwäbischen Remstal, die er von seinem Großvater geerbt hat. "Wir hatten im vergangenen Jahr unglaublich viel Obst geerntet. Kinder und Enkelkinder wurden mit Äpfeln versorgt, wir ließen Apfelsaft pressen, es wurden Zwetschgen getrocknet und Schnaps gebrannt", schildert Rommel seine Verwertungsstrategie.

Zum Kochen hat es einst schon den jungen Hermann an den Herd gezogen. "Ich war mit 14, 15 ausgesprochen versiert im Schnitzelbraten, bei uns hat es damals Hausschlachtungen gegeben, und somit hieß es ran ans Schwein", verrät er schmunzelnd. Als Student in Mannheim bewertete er das Mensa-Essen als einen "Akt der Körperverletzung", so schlecht und ungesund sei es gewesen. "Das war die Zeit, in der ich von einem "mittelschweren Koch-Virus" befallen wurde und der bis heute geblieben ist", erzählt Rommel und lacht. Bei den vier anderen Ehepaaren der kulinarischen Bürgerinitiative, stießen er und seine Frau auf Gleichgesinnte. So kam es zum Zusammenschluss der "Bürger in Aktion" als genussfreudiger Runde, die andere buchstäblich "gut und gerne" zu Tisch bitten.

"Nachdem wir uns kürzlich getroffen haben, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nach Möglichkeit wieder eine Weinmesse im Schloss veranstalteten wollen", informiert Rommel.

WAS MACHT EIGENTLICH ...?

"Wir haben schon einmal für den 30. April das Schloss reserviert. Da Corona bis dahin nicht aus der Welt sein wird, soll es dieses Mal einen Kartenverkauf sowie im ehemaligen Speisesaal der gräflichen Familie eine besprochene Weinprobe mit passenden Leckereien geben", umschreibt der Weinkenner das Konzept.

An der Edinger Kerwe will man ebenfalls wieder teilnehmen, auch Kunst und Kulinarik im Gemeindesaal St. Michael soll es erneut geben. Ebenso will die Gruppe zum 1250-Jahr-Jubiläum Neckarhausens 2023 einen Betrag leisten. "Die Orangerie im Neckarhäuser Schlosspark ist ein richtiges Kleinod, es wäre schön, wenn wir uns dort mit etwas Besonderem einbringen könnten", sagte Hermann Rommel.