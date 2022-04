Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Hat ein Pyromane die Familie von Oberndorff 1856 in Angst und Schrecken versetzt? Hatte es damals "ein schlechter Mensch" sogar gezielt auf sie abgesehen? Ein Zufallsfund der RNZ unter "Google Books" im Internet liefert einen am Ort offenbar noch nicht bekannten, quasi "rußgeschwärzten" Mosaikstein zur Geschichte des ehemals Oberndorffschen Schlosses in Neckarhausen: eine Zeitungsmeldung, gefunden nicht im zeitgenössischen "Heidelberger Journal" oder "Mannheimer Morgenblatt", sondern im "Schwäbischen Merkur", der damals führenden Tageszeitung in Badens Nachbarland Württemberg.

Folgend im Wortlaut die Schilderung, verfasst offenbar von einem Korrespondenten, der selbst Zeuge des Brands in der Quadratestadt wurde: "Mannheim, den 26. Dezember: Heute Morgen bald nach 6 Uhr wurden wir hier durch Feuerlärm aufgeweckt; es brannte in dem Hotel des Grafen von Oberndorff (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist das herrschaftliche Stadthaus) und zwar in dem an das Vorderhaus anstoßenden Seitengebäude. Dank sei es der schnellen Hülfe; das Feuer wurde, obgleich es schon das Dach des Vorderhauses ergriffen hatte, auf seinen Herd beschränkt, und gegen 8 Uhr war man durch Niederreißen des Feuers Herr geworden. Ein Glück war es, daß kein Wind gieng und die Dächer von Regen alle naß waren, denn sonst standen das Haus des Stadtdirektors und das Postgebäude in großer Gefahr." Und dann folgt der spannende Zusatz: "Da es kaum 14 Tage sind, dass es in den Oberndorffschen Besitzungen in Neckarhausen gebrannt, vermuthet man, daß irgend ein schlechter Mensch dieser so geschätzten Familie dieses Unglück bereitet."

Der Edingen-Neckarhäuser Historiker und Verleger Ralf Fetzer erwähnt in seinem Buch "Die Grafen von Oberndorff – Adelige Lebenswelten und Karrieren zwischen Oberpfalz und Oberrhein", dem Begleitbuch zur gleichnamigen Schloss-Ausstellung 2005, den Brand im "Mannheimer Palais" (S.245 ff.). Zu den Besitzungen der Neckarhäuser Linie gehörten auch zwei Häusern in den Quadraten. Beim besagtem Oberndorffschen "Hotel" handelte es sich um das 1714 erbaute Palais in O 2,2 am Paradeplatz. Zunächst zweistöckig, war es 1827 unter Alfred von Oberndorff, dem Begründer der Edinger Grafenbrauerei, um ein weiteres Stockwerk erhöht worden. Zum Feuer schreibt Fetzer: "Ein Brand zerstörte im Jahre 1856 den Dachstuhl und das zum Anwesen gehörende Seitengebäude völlig. Instandsetzungsarbeiten beziehungsweise die Neuerrichtung erfolgten im Jahr darauf." Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais durch Fliegerbomben zerstört.

Was aber hatte es mit dem im "Schwäbischen Merkur" erwähnten Brand in den "Oberndorffschen Besitzungen in Neckarhausen" keine zwei Wochen vor dem Feuer in Mannheim auf sich? In Fetzers Kapitel über das Schloss und dessen Baugeschichte ist kein Brandfall erwähnt. Allerdings hatte die Grafenfamilie am Ort noch weiteren Besitz, auf den sich die Anmerkung in der Zeitung beziehen könnte. Das sogenannte "Alte Schloss" stand bis zu seinem Abriss Anfang der 1960er-Jahre an der Ecke Speyerer Straße und Kirchgasse (heute Fichtenstraße), gegenüber dem Oberndorff-Stammsitz. Allerdings war es weder besonders alt, noch war es ein Schloss.

Das im frühen 19. Jahrhundert anstelle des vormaligen Wirtshauses "Zum Karpfen" errichtete große Eckhaus war Alterssitz der letzten Äbtissin des Klosters Frauenalb, Maria Viktoria Freifrau von Wrede, bis zu deren Tod 1821. Im Jahr 1826 erwarb es Freiherr Karl von Luxbourg für den da noch minderjährigen unehelichen Sohn seiner Gattin Leonore, den Grafen Léon. Leiblicher Vater war Napoleon Bonaparte – zum Zeitpunkt des Hauskaufs allerdings schon fünf Jahre tot. Sohn Léon, eingebildet, spielsüchtig und mit ausschweifendem Lebenswandel, wohnte nur wenige Jahre im Fischer- und Schiffsreiterdorf Neckarhausen und zog auch während dieser Zeit den Aufenthalt im feinen Paris vor. Dennoch behielt das Gebäude auch nach dem Kauf durch Graf Alfred von Oberndorff 1839 seinen zweiten Beinamen "Léon‘sches Haus".

Hat es 1856 etwa dort gebrannt? Oder war eins der Nebengebäude gemeint? Zum einstigen "Karpfen"-Anwesen gehörte ein stattliches Hofgut, dessen über 60 Morgen Land 1781 bereits Stammsitz-Gründer Franz Albert von Oberndorff erworben hatte. Und wurden die beiden Feuer wirklich mutwillig gelegt? Chronist Fetzer, dem die RNZ den Bericht aus dem "Schwäbischen Merkur" zeigte, hat bei seinen Recherchen zur Baugeschichte des Schlosses bislang von keinem Brand gelesen.

Der Historiker empfiehlt, einmal gezielt über die Findmittel des Gemeindearchivs nach damaligen Akten über Brände im Ort zu suchen. Neckarhausens Freiwillige Feuerwehr wurde zwar erst 1900 gegründet; doch bestand, wie in der Fütterer-Chronik aus dem ältesten Wehr-Protokoll zitiert, "in hiesiger Gemeinde… seit langen Jahren eine Löschgemeinschaft".