Edingen-Neckarhausen. (nip) Sternekoch Vincent Klink bezeichnete sie in der letzten Folge der SWR-Reihe "Lecker aufs Land" als "Dessert-Queen" - was Andrea Koch sehr freute. Die Erste Vorsitzende der Edinger Landfrauen nahm in diesem Jahr an der Sendung teil, in der sich sechs Landfrauen aus Schwäbisch Hall, dem Westerwald, der Pfalz, dem Rhein-Neckar-Kreis, der Eifel und der Ostalb gegenseitig bewirteten.

Bei diesen Treffen wurden jeweils Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und die Tischdekoration mit Punkten bewertet. Beim Finale im Schlossgut Hohenroden kochte Klink mit seiner Schwester Viola Freifrau von Woellwarth die Siegergerichte. Während die Preise für die Vorspeise und das Hauptgericht an Ina Lichtenthäler aus dem Westerwald gingen, heimste Andrea Koch den Titel der "Dessert-Meisterin" ein. Mit ihrem Eierlikörparfait auf Himbeerspiegel hatte sie zuvor schon Familie und Freunde begeistert. "Ich bin froh, dass ich dabei war", stellt sie jetzt fest. Das Ganze sei zwar sehr aufwendig, aber auch ein tolles Erlebnis gewesen. "Wir Frauen haben Freundschaft geschlossen und fahren nächstes Jahr mit unseren Männern drei Tage in den Schwarzwald", freut sie sich. Nicht zuletzt steht noch der Preis an, den alle Frauen gemeinsam gewonnen haben: Ein Wochenende im "Hotel Ritter" in Durbach.

Wer die Menüs nachkochen will, findet alle Rezepte auf "swr.de", Stichwort "Lecker aufs Land". Das Rezept fürs Parfait gibt es aber schon hier: Zwei frische Eier trennen, das Eiklar steif schlagen und das Eigelb verquirlen. Dann 600 Milliliter Sahne steif schlagen und unter den Eischnee heben. Eigelb, zwei Esslöffel Zucker, 100 Gramm Krokant, 100 Gramm Schokoladenraspeln und 150 Milliliter Eierlikör vorsichtig unterheben.

Danach 100 Gramm Baisers zerbröseln und ebenfalls unterheben. Die Masse in eine Schüssel oder Kastenform füllen und über Nacht gefrieren lassen. Für den Himbeerspiegel ein Kilogramm Himbeeren pürieren, durch ein Sieb gießen und mit zwei Esslöffeln Gelierzucker kurz aufkochen. Über Nacht kalt stellen.