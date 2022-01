Von Nicoline Pilz und Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Hauptthema der Gemeinderatssitzung am vorgestrigen Dienstagabend war die Vorstellung des Entwurfs für den Haushaltsplan 2022. Der Haushalt sei geprägt von der Fortführung laufender Projekte, sagte Bürgermeister Simon Michler. Als Beispiele nannte er den Neubau des Hebewerks in Neckarhausen, die anstehende Teilsanierung der Pestalozzi-Schule, einen neuen Standort für den Hundesport oder die Quartierentwicklung in Neckarhausen-Nord. Das Ergebnis sei ausgeglichen, durch Grundstücksverkäufe. Bei den Zuweisungen freue man sich über rund zwei Millionen Euro mehr.

Blatt für Blatt gingen Gemeinderäte und Verwaltung den fast 200 Seiten starken Haushaltsentwurf durch, den Kämmerer Claus Göhrig und sein Stellvertreter Benjamin Gerhold erarbeitet haben. An einigen Punkten machte Michler Anmerkungen, an anderen die Fraktionen.

Friedhofskapellen wieder dabei

Für die Dachsanierungen beider Kapellen sind jeweils 80.000 Euro eingeplant. Thomas Hoffmann (OGL) fragte, weshalb diese Summen schon wieder im Haushalt stehen. Michler erklärte, die Sanierungen seien zwingend notwendig, die Sache ziehe sich seit Jahren. Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) erkundigte sich, weshalb man die Ziegeldächer nicht einfach immer wieder ausbessere. Die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck erklärte, das ergebe wegen der insgesamt maroden Fläche keinen Sinn – es handele sich auch gar nicht um Ziegeldächer. 2008 sei bereits eine Begutachtung erfolgt mit der Empfehlung, dass insbesondere das Dach in Edingen neu gedeckt werden müsste. Die Preise würden nicht geringer: "Wir schneiden uns ins eigene Fleisch – es wird Zeit, die Sanierung richtig zu machen", sagte Hauck.

Das Dach der Friedhofskapelle in Edingen ist marode, und das auf seiner ganzen Fläche. Foto: Pilz

Beim Thema Kindergärten erkundigte sich Gabi Kapp (CDU), was es mit den für 4000 Euro eingeplanten Sonnenschirmen für den Melanchthon-Kindergarten nach dessen Umzug in die Holzmodule der "Neckar-Krotten" hinter der Pestalozzi-Schule auf sich habe. Hauck erklärte, dass die Kinder dort zwei Jahre lang an heißen Tagen gar nicht nach draußen konnten, weil ein Sonnenschutz fehlte. Es gehe einfach auch um eine "Aufwertung" der Anlage im Vergleich zu den bestens ausgestatteten umliegenden Kindergärten, ergänzte Bauamtsleiter Dominik Eberle. Das habe die evangelische Kirchengemeinde Edingen auch so gefordert, als sie die Trägerschaft zusagte.

Kritik an Jubiläumskosten

Diskussionen gab es auch bei der Position für das Gemeinde- und Partnerschaftsjubiläum. OGL-Rat Hoffmann merkte an, seine Fraktion werde "genau hinschauen", was hinter der auf zwei Jahre verteilten Summe von 120.000 Euro stecke. Für Biotope sei hingegen gar nichts eingeplant, bemängelte er. Michler verneinte das und betonte, es ließen sich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Der stellvertretende Hauptamtsleiter Gerhard Fischer meinte, die Summe entspreche der aus dem Edinger Jubiläumsjahr 2015. Der Lenkungsausschuss sammele nun Vorschläge aus der Bürgerschaft – was dann umgesetzt wird, entscheide am Schluss der Gemeinderat. Einzelgemeinderat Ulf Wacker warb um Verständnis für die Ausgaben fürs 55. Partnerschaftsjubiläum, das sei eine "wichtige Sache für uns alle".

In Sachen Digitalisierung plant die Verwaltung die Anschaffung einer Software zur Hallenbelegung. Bis zur digitalisierten Verwaltung könne es aber noch gute zehn Jahre dauern, schätzen Michler wie auch Kämmerer Göhrig. Deswegen wird im Rechnungsamt erst einmal in eine neue Registratur und nicht in die Digitalisierung der Akten investiert. Denn das aktuelle Hängeregister sei irreparabel kaputt. Das Rathaus sei nicht unbedingt Vorreiter in Sachen Digitalisierung, das dauere noch. Aber Grundsteuerakten auf der Fensterbank lagern zu müssen, sei in der Zwischenzeit keine Lösung.

Die Fähre wird wohl auch in diesem Jahr wieder ein Minus machen. Stabstellenleiterin Thea-Patricia Arras erklärte, dass zu dem bisher eingeplanten Zahlenwerk noch einmal rund 3000 Euro für den Austausch der Grundkette sowie 3000 Euro für einen neuen Motor anfallen, den die Fähre unerwartet braucht. Bürgermeister Michler lobte an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Ladenburg, die bis zu 25.000 Euro hinzugibt, wenn die Fähre Miese macht.

Schlossfenster kaputt

Im Neckarhäuser Schloss müssen die Holzfenster und die inzwischen zum Teil mit Kabelbindern befestigten Fensterläden repariert werden. Es gehe dabei um das Notwendigste, sagte Hauck. Hoffmann sah das kritisch und fragte nach einem energetischen Mehrwert bei den geplanten Kosten von rund 75.000 Euro. Hauck verneinte das. Ein Austausch der Fenster würde sicher eine halbe Million übersteigen. Da mache der Denkmalschutz sowieso nicht mit, meinte Michael Bangert (SPD). Hauck sicherte dennoch zu, man könne mit der Kliba darüber reden. Edgar Wunder (Linke) fragte, ob man die Maßnahme verschieben könne. Michler verneinte dies mit Blick auf das Gemeindejubiläum in Neckarhausen, Hauck mit Blick auf die Fensterläden, die bei Sturm herabzustürzen drohen.

Am Ende der Sitzung merkte Hoffmann an, dass seiner Fraktion moderne Energieversorgung im Haushalt völlig fehle. Michler verwies auf die kommende Gemeinderatssitzung nächste Woche, die sich hauptsächlich um den Klimaschutz drehe. Einzelgemeinderat Wacker stellte noch eine harte Frage: Er wollte wissen, ob die Gemeinde ernsthafte Anstrengungen unternehme, die "Haushaltsmiserie" in den Griff zu bekommen. "Ich habe immer den Eindruck, es wird so getan, als seien wir dem Schicksal ausgeliefert, dabei sind wir die Handelnden", sagte er. Michler verweis auf den Verwaltungsausschuss, in dem diese Diskussion geführt werde.