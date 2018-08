Über eins waren sich die Teilnehmer des Bürgerdialogs im Edinger Rathaus einig: Sie wollen mehr Jugendliche für den deutsch-französischen Austausch begeistern. "Sie müssen Feuer fangen, so wie wir damals", brachte es IGP-Mitglied Heidi Gade auf den Punkt. Foto: man

Von Anna Manceron

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinderäte aus der Doppelgemeinde und aus Plouguerneau haben sich am Montag in einer gemeinsamen Sitzung beraten. Insgesamt nahmen elf deutsche und rund zehn französische Gemeinderäte an dem Treffen im Edinger Rathaus teil. Mit dabei: Sven Michler, Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, und sein französischer Amtskollege Yannig Robin.

Bei der Sitzung gab Michler seinen Gästen zunächst einen Überblick über wichtige Themen und Projekte in Edingen-Neckarhausen. Neben den Einnahmen und Ausgaben sprach er auch über die derzeitigen Aufgaben der Gemeinde, zum Beispiel den Bau von Sozialwohnungen für Flüchtlinge.

Dabei stellten die Gemeinderäte auch Unterschiede zwischen den beiden Ländern fest: "In Deutschland übernehmen die Kommunen einen Großteil der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. In Frankreich regelt das allein eine nationale Behörde.

Die Kommunen haben da kein Mitspracherecht", berichtete Jean-Paul Le Gall, Gemeinderat aus Plouguerneau und Beauftragter für soziale Angelegenheiten, nach der Diskussion im Gespräch mit der RNZ. Derzeit leben in der Küstengemeinde laut Le Gall rund 15 Flüchtlinge. In Edingen-Neckarhausen sind es 229.

Ziel der Sitzung war es, herauszufinden, wie die beiden Partnergemeinden bei kommunalpolitischen Themen voneinander lernen können. Aber: "Wir sollten uns nicht nur austauschen, sondern wir müssen auch gemeinsam handeln", appellierte Yannig Robin an die Gemeinderäte. Er schlug vor, dass die Gemeinden zusammen an dem deutsch-französischen Klimaschutzprojekt "Tandem" teilnehmen.

Dabei geht es um die Umsetzung der Energiewende auf lokaler Ebene, zum Beispiel mit Workshops für Kinder über Mülltrennung. Eine Idee, die bei den Gastgebern durchaus auf Zustimmung stieß. "Ich kann mir gut vorstellen, dass der Klimaschutz ein weiterer Motor für unsere Jumelage sein kann", sagte Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling.

Im Anschluss an das Treffen der Gemeinderäte fand ein Dialog Europäischer Bürger statt. Rund 60 Deutsche und Franzosen waren gekommen, um über Europas Zukunft zu diskutieren.

Rund 60 Deutsche und Franzosen beteiligten sich an der Diskussion über Europa. Foto: man

"Was mir persönlich Sorgen bereitet, sind die Europawahlen im kommenden Jahr", erklärte Plouguerneaus Bürgermeister Yannig Robin. "Ich habe einfach Angst, dass die Nationalisten dort die Mehrheit holen." Um das zu verhindern, sieht der Bürgermeister auch die Gemeinden in der Verantwortung.

"Wie schaffen wir es, dass weniger Leute rechte Parteien wie den Front National wählen?" Die Reaktionen aus dem Publikum waren mitunter deutlich: "Wir brauchen endlich gemeinsame Antworten auf die Flüchtlingsfrage und den Klimawandel", forderte eine Besucherin aus der Bretagne.

Moderiert wurde der Dialog von Gert Weisskirchen, Vorsitzender der Europa Union Rhein-Neckar. Er schlug den Teilnehmern vor, im Rahmen der Städtepartnerschaft mehr über Migration zu diskutieren. Zum Beispiel im Rahmen einer Arbeitsgruppe. Die Ergebnisse könne man dann als Anregung an die Parlamente in beider Länder schicken.

Auch Erwin Hund, Vorsitzender der IGP, gab den Gemeinden eine Anregung mit auf den Weg: Der Erfolg der Städtepartnerschaft sollte sich auch in Wahlergebnissen zeigen. "Wenn wir unsere Arbeit gut machen, werden weniger Menschen nationalistische Parteien wählen."

Um bei der Europawahl 2019 mehr Erstwähler zu mobilisieren, , könnten die beiden Gemeinden einen Preis ausschreiben, so Weissenkirch. Eine Art Wettbewerb für Jugendliche im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Die Aufgabe für die Erstwähler: Wie stelle ich mir Europa in Zukunft vor?

"In Europa kann es nur eine gemeinsame Zukunft geben", fasste der Moderator schließlich zusammen. "Und das müssen wir den jungen Menschen klarmachen."