Edingen-Neckarhausen. (nip) Standesamtlich heiraten, das geht nicht überall und ist in Deutschland sowieso geregelt. Eheschließungsorte außerhalb eines Rathauses müssen in ihrer Größe und in ihrer Ausgestaltung den "Anforderungen einer würdevollen Eheschließung" genügen. Ist ein Trauort geeignet, wird er diesem Zweck gewidmet. So auch nun das Schlösschen in Edingen.

Ab 1. Mai dieses Jahres können sich Paare dort standesamtlich trauen lassen. Die Idee dazu war bereits 2015 im Rahmen der Bürgerbeteiligungsaktion "Bürger im Plan" im Rathaus eingegangen. Und die nach der Renovierung des großen Saals im Barockschlössel nun auch realisiert werden kann. Bislang finden in Edingen-Neckarhausen rund 100 Eheschließungen jährlich statt, wobei die Hälfte aller Paare von auswärts kommt. Bürgermeister Simon Michler teilte am vergangenen Mittwochabend im Gemeinderat mit, dass Eheschließungen in der Doppelgemeinde und vor allem Termine an einem Samstag sehr begehrt seien. Kein Wunder, denn viele Paare sind von der reizenden Kulisse des Trauzimmers im Neckarhäuser Schloss und vom Schlosspark schwer begeistert.

Die Verwaltung wolle dem Wunsch nach weiteren Trauorten und Terminen gerne Rechnung tragen. Deshalb stockt sie die Zahl ihrer Standesbeamten von vier auf acht auf. "Den Mitarbeiterinnen und dem einen Mitarbeiter macht das viel Spaß", sagte Michler.

Mit dem Förderverein Edinger Schlösschen, der sich um den Erhalt des Schmuckstücks kümmert, habe man sich eng abgesprochen, so der Bürgermeister weiter. Mit der Mahnung, "kostendeckend zu arbeiten", stimmte Markus Schläfer für die CDU zu.

Die Frage nach einem zweiten Fluchtweg aus dem Saal werde sich mittelfristig bei größeren Veranstaltungen schon stellen, gab Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) auf Nachfrage des SPD-Kollegen Alexander Jakel zur Antwort. Birgit Jänicke (Offene Grüne Liste) fand den Vorschlag der Verwaltung eine "wunderschöne Idee", die "richtig viel fürs Image bringt." Eine Idee, die sogar sie zum Heiraten bringen würde.