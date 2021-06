Archivfoto der Reihe „Konzerte im Schloss“, wo Nachum Erlich und Anna-Lena Denk-Erlich 2016 auftraten. Am 13. Juni kommen sie zu den „Sommergeschichten“. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Wie alle Bildungseinrichtungen war auch die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen (VHS) von den Lockdowns betroffen. Nur die Premiere der Veranstaltungsreihe "Sommergeschichten", die nun in die zweite Runde startet, war in einer Zeitspanne im vergangenen Sommer möglich.

Diesmal sollen die Sommergeschichten sogar an sechs Wochenenden mit einem bunten Programm bestehend aus Ausstellungen, Musik von Klassik, Chanson, Tango, Flamenco bis zu Swing, Benefiz-Open-Air-Kino, Stummfilmabenden und Improtheater über die Bühne gehen.

Gemeinsam haben die VHS, die Kunst- und Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen, das neue kommunale Kino "FreiRaum", der Förderverein Gemeindemuseum, die Jugendmusikschule und das Improtheater "Die Szenemacher" eine spannende Mischung für Jung und Alt auf die Beine gestellt. "Die Krise hat die Menschen gezwungen, sich zurückzuziehen und sich zu distanzieren", sagt VHS-Leiter Hermann Ungerer. Daher sei es Ziel der Veranstalter, nun einen Raum zu bieten, um die wichtigen sozialen Kontakte wieder aufleben zu lassen und die Bedeutung von Kultur für eine Gemeinschaft zu unterstreichen.

Das Projekt "Sommergeschichten" präsentiert Künstler und Musiker aus Edingen-Neckarhausen, dem Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg und Mannheim. An vier Wochenenden finden begleitend Kunstausstellungen statt – alles unter freiem Himmel im großen Schlosshof von Neckarhausen. Bei schlechtem Wetter weicht das Programm in die Eduard-Schläfer-Halle am Freizeitbad aus.

Was Ungerer und alle anderen Beteiligten fuchst, ist die Ablehnung einer Förderung aus dem Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" des Landes Baden-Württemberg. Trotz Erfüllung der auferlegten Kriterien wie Realisierbarkeit und Corona-Bezug des Projektes, künstlerische Qualität, Zielgruppenansprache, regionale Ausgewogenheit und Förderung unterschiedlicher Sparten, erfuhr der gestellte Antrag keine Berücksichtigung. Ungerer hakte beim Kultusministerium nach. Von dort hieß es, die Konkurrenz sei zu "groß" gewesen. Von 355 eingegangenen Anträgen habe man 102 beschieden – mit einer Summe von insgesamt 2,84 Millionen Euro. Wenn man sich anschaut, wie die Jury die Gelder verteilt hat, so ist zu erkennen, dass Städte wie Stuttgart, Freiburg, Mannheim und Karlsruhe mit teils bis zu 19 Bewilligungen vergleichsweise überproportional profitierten. Trotz dieses Ärgers freuen sich die Veranstalter auf ihre "Sommergeschichten Vol. 2" im Juni, Juli, August und September.

Das erste Wochenende startet am 11. Juni mit "2CafésLongs" unter der Überschrift "Wonderful Life – Duett mit Klarinett". Susanne und Roland Surblys präsentieren ab 19 Uhr Chansons, Popsongs und Balladen, die eigens für Gesang, Klavier, Gitarre und Akkordeon arrangiert wurden. Unterstützt wird das Musikerpaar aus Edingen-Neckarhausen von Klarinettistin Pia Wedhorn-Yügrük.

Am Samstag, 12. Juni, geht es weiter mit Tutu Toulouse und "Dong mal zwölf". Die bekannte Truppe serviert ab 19.30 Uhr musikalisch-literarische Gruselkabinettstückchen zum Fürchten und zum Schmunzeln.

Am Sonntag, 13. Juni, schließt das erste Wochenende mit einer bunten Sommerserenade. Mit dabei: Mezzosopranistin Anna-Lena Denk-Erlich, Nachum Erlich (Violine) und Ana Cho (Klavier). Drei große Namen mit internationaler Erfahrung. Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr. Corona-bedingt ist die Teilnehmerzahl bei allen Terminen begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter: Telefon 0 62 03 / 80 82 50 oder per E-Mail: vhs@edingen-neckarhausen.de. Einen Ausschank gibt es nicht, Getränke dürfen aber mitgebracht werden. Gäste brauchen einen Nachweis über Impfung, Test oder Genesung.