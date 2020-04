Edingen-Neckarhausen. (sti) "Hier hab’ ich schon als Kind meine Schuhe gekriegt, dann unsere Kinder und jetzt die Enkel." Gerade hat Stefanie Schöfer dem kleinen Luis im Edinger Schuhhaus Kuhn ein Paar offene Sommerschühchen gekauft. Die letzten Wochen betrieb Inhaber Ulrich Kuhn sein Geschäft per Liefer- oder Abholservice. Jetzt darf er wieder im Laden beraten und verkaufen – natürlich unter den gebotenen Hygienevorschriften.

90 Jahre gibt es das kleine Fachgeschäft für Markenschuhe in der Hauptstraße 119 schon. Kuhn führt es in dritter Generation seit 1991, heute mit Schwerpunkt auf Kinderschuhen und Erwachsenen-Schuhen für lose Einlagen. Sein Abhol- und Lieferservice während der strikten Corona-Einschränkungen sei anfangs schwach angenommen worden. Dank der gestiegenen Temperaturen sei aber gerade die Nachfrage nach Kindersandalen hoch.

Jetzt also kann es trotz "erheblicher Einschränkungen" ein bisschen normaler weitergehen. So dürfen neben ihm nur vier Person im Laden sein, zudem ermöglicht ein mittig gestelltes Regal eine gewisse Trennung. Auch hat Kuhn erst mal nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet, nachmittags nur auf Terminvereinbarung und das besonders für Familien. So kann er beraten – auf Wunsch mit Schutzmaske – ohne lange Wartezeiten und zusätzliche, fremde Personen im Geschäft. Der Service "Mitnehmen und zu Hause anprobieren" bleibt bestehen. Kuhns Paketdienst muss aus logistischen Gründen aber noch ruhen.

Wie andere Geschäfte in der Doppelgemeinde öffnet ab Dienstag auch der "Bücherwurm". Gabriele Simons Buchhandlung in der Rathausstraße lief Corona-bedingt wochenlang ebenfalls nur per Bring- und Abholdienst – "berührungsfrei in durchsichtigen Plastikkisten". Um so mehr freut sich Simon über die Treue der Kunden: "Wir waren begeistert!" Doch auch sie ist glücklich, dass sie wieder öffnen darf – selbstverständlich "nach Hygieneplan und unter umfangreichen Schutzvorkehrungen".