Edingen-Neckarhausen. (krs) Die Sanierung der Pestalozzischule soll nach den Sommerferien beginnen – und das, ohne dass bereits ein Förderbescheid dafür erfolgt ist. Die für die Zeit der Sanierung nötigen Module lässt sich die Gemeinde rund 326.000 Euro kosten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, enthalten hat sich OGL-Rat Thomas Hoffmann.

Hintergrund für die weiteren Planungen unabhängig von der Förderung durch das Land ist auch die enorme Steigerung der Baukosten derzeit und die Kosten für die Container. Denn dort steige mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Fluchtbewegungen der Bedarf.

Die Baugenehmigung vonseiten des Kreises ging Mitte März bei der Gemeinde ein. Die "provisorische Modulanlage" – sprich die Container, in die der Schulbetrieb für die Dauer der Sanierung verlagert wird – wird die Gemeinde für zwei Jahre bei der Firma Adepto anmieten, die sie auch installiert. Ihr Angebot war das preiswerteste.

Im September vergangenen Jahres hatte die Gemeinde einen Förderantrag für die Sanierung der Schule gestellt. Allerdings ist bis zum geplanten Beginn der Maßnahmen im Mai nicht mit einem Bewilligungsbescheid zu rechnen. Wenn die Gemeinde an ihrem bisherigen Zeitplan festhalten will, muss sie beim zuständigen RP die vorzeitige Baufreigabe beantragen. Dann erfolgt der Maßnahmebeginn aber auf eigenes Risiko – es könnte also sein, dass die Gemeinde die Förderung nicht bekommt.

Hauptamtsleiterin Elke Hugo versicherte mehrfach, in engen Kontakt mit dem zuständigen Regierungspräsidium gewesen zu sein. Bauamtsleiter Dominik Eberle ergänzte, dass es noch gut bis 2023 dauern könne mit dem Bewilligungsbescheid für die Sanierung. In diesem Zusammenhang verwies Eberle auf die steigenden Baukosten. "Wenn wir jetzt noch mal zwölf Monate warten, und dabei mit zehn Prozent Baukostensteigerung rechnen, haben wir dieselben Kosten wie bei einem Maßnahmebeginn jetzt für den Fall, dass wir die Förderung von Land nicht bekommen." Er würde eher das Risiko zum jetzigen Zeitpunkt in Kauf nehmen, als noch ein Jahr zu warten. Markus Schläfer (CDU) fand, Eberle habe es auf den Punkt gebracht. "Wir müssen da jetzt einfach mal ran", sagte der Christdemokrat mit Blick auf das bereits seit Jahren laufende Projekt.

Aber nicht nur vonseiten des Landes erhofft sich die Gemeinde Unterstützung. Durch die Herstellung energetischer Standards sind weitere Zuschüsse durch die KfW-Bankengruppe möglich. Diese möglichen Zuschüsse bewertet Bauamtsleiter Eberle als ausschlaggebender. "Da kommt wahrscheinlich ein größerer Batzen als vom Land."

Trotzdem entspann sich eine Diskussion im Gemeinderat. Einige Mitglieder fürchteten, dass man mit dem Beschluss und Beginn der Maßnahmen vor Bewilligung gänzlich den Anspruch auf die Förderung verlieren könne. Eberle und Hugo erklärten, dass sie davon nicht ausgehen. Demnach scheitere eine Förderung vom Land nur daran, dass der Fördertopf aufgebraucht ist, bevor Edingen-Neckarhausen zum Zug kommt, und nicht wegen etwaiger formaler Richtlinien. Bürgermeister Simon Michler sagte mehrmals: "Es wird nicht besser, wenn wir weiter warten."

Klaus Merkle (UBL-FP/FW) fand, Michler stelle das zu einfach dar. Überhaupt gab es an diesem Abend Kritik von seiner Fraktion und der OGL. Die Fraktionen fühlten sich durch die Verwaltungsvorlage nicht ausreichend informiert über das Thema. Hugo erklärte, dass zum Zeitpunkt, an dem die Verwaltungsvorlage erstellt wurde, einige Informationen noch nicht vorlagen. Einzelgemeinderat Ulf Wacker stellte sich hinter die Verwaltung: "Ich verstehe den vorwurfsvollen Ton nicht. Wir sind hier, um Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und dann Beschlüsse zu treffen." Und das funktioniere seines Erachtens. Gerd Wolf (Linke) lobte die Beispielrechnung Eberles, die aufzeigte, dass Warten mindestens genauso so teuer wie ein Beginn in diesem Jahr im schlechtesten Fall ohne Förderung komme. "Damit sehe ich keinen Grund, der gegen einen vorzeitigen Baubeginn spricht."

Für die Sanierung des Verwaltungstraktes der Pestalozzischule sind 2022 rund 1,25 Millionen Euro im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Weitere etwa 5,8 Millionen Euro werden ab 2023 folgen.