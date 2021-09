Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Eine Gemeinde setzt sich in Bewegung: Nachdem der letzte Spendenlauf coronabedingt nicht stattfinden konnte, entschied sich die Stiftung Zukunft Lutherkirche in diesem Jahr für eine Hybrid-Veranstaltung. Im Schlosspark konnten am vergangenen Sonntagmittag Läufer beim Präsenztermin an den Start gehen, um ihre 450-Meter-Runden zu drehen. Genauso möglich war es aber auch, in der Woche vom 20. bis 26. September allein seine Laufrunden zu absolvieren und das Ergebnis am Ende online zu melden.

Im Schlosspark waren Michael Schwarz und sein achtjähriger Sohn Joshua die ersten, die an den Start gingen. "Wir haben uns spontan entschieden", sagte Schwarz, Mitglied der katholischen Gemeinde Neckarhausen. Seinen Sohn sponserte er mit jeweils zwei Euro pro Runde: "Und ich weiß, Du bist gut", meinte der Vater.

Mit unterschiedlichen Zielen gingen die Läufer ins Rennen

Acht Kilometer hatte der Sprössling als Zielvorgabe vorsichtig genannt. Andere, wie das Ehepaar Schuhmacher, kündigten eine Runde im Gehen an. Eine Stunde nach Start waren zehn Läufer und das Technik-Team der Kirchengemeinde im malerischen Schlosspark unterwegs, um Spenden zu sammeln.

Die 2008 gegründete Stiftung hat zum Ziel, die Zukunft der Kirchengemeinde und den Erhalt der Pfarrstelle zu sichern. So lange das Vermögen dafür nicht gebraucht wird, unterstützt die Einrichtung die gemeindliche Jugendarbeit. Zahlreiche Veranstaltung wie Lesungen zum Advent, Flohmärkte, Basare und das am Tag des Spendenlaufs ebenfalls stattfindende Suppenessen tragen ebenso wie Kollekten und Zuwendungen der Landeskirche zum Vermögensaufbau bei. Das anfängliche Startkapital stieg von anfangs 25.000 Euro innerhalb von zehn Jahren auf rund 235.000 Euro. Dazu kommt ein gestiftetes Grundstück von 1580 Quadratmetern. Am Sonntag gab Stiftungsratsvorsitzende Ingeborg Schiele zudem bekannt, dass die Arbeit der Stiftung Zukunft Lutherkirche beim Evangelischen Stiftungspreis den zweiten Platz erzielt hat. Dieser ist mit 1000 Euro dotierten. Eine willkommene Anerkennung vielfältiger Aktivitäten.

Thematisch stellte Pfarrer Andreas Pollack den Stiftungsgottesdienst am Morgen unter die Überschrift "Der Knecht Gottes". Ein Leben voller Unwägbarkeiten, übertragbar auf den Alltag jedes Einzelnen. "Es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt", kommentierte später Gemeindemitglied Eberhard Klass. Aber immer wieder gebe es Hoffnung im Wandel der Zeiten. Nur nicht stehen bleiben – die Quintessenz des Gottesdienstes war anschließend durchaus übertragbar auf den Sponsorenlauf.

Wer dabei ordentlich Hunger bekommen hatte, war anschließend beim Suppenessen goldrichtig. Eine Vielzahl selbst gekochter Köstlichkeiten dampfte vor sich hin, darunter sogar zwei vegane Variationen in exotischer Geschmacksrichtung. Über das Ergebnis des Spendenlaufs werde sie nach dessen Auswertung zeitnah berichten, kündigte Ingeborg Schiele an.