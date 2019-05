Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seit knapp zwei Jahren bereiten die Sportvereinigung Fortuna Edingen (SpVgg) und die DJK Neckarhausen ihre Fusion vor. Nun könnte es ganz schnell gehen: Am 4. und 5. Juni werden die Mitglieder der DJK und der Fortuna über den Zusammenschluss entscheiden. Dieser müsste dann bis 15. Juni und rückwirkend zum 1. Januar 2019 erfolgt sein. Ansonsten versagt der Sportkreis Mannheim die Fortführung der Spielgemeinschaft beider Vereine.

"Wir sind auf der Zielgeraden", erklärte Vorstandsmitglied Thomas Ritter-Neumann während der Jahreshauptversammlung der Fortuna. Eine eigens eingesetzte Personalfindungskommission ist dabei, eine Vorschlagsliste zur Besetzung von Ämtern aufzulegen. "Es gibt noch etliche offene Stellen", teilte Ritter-Neumann mit. Der dritte Vorsitzende sagte weiter, dass alle Abteilungen des neuen Vereins "DJK-Fortuna" ihre Leitungen nach wie vor selbstständig wählen können. Ein Notar habe den Verschmelzungsvertrag zwischen der Fortuna als übertragendem und der DJK als übernehmendem Verein bereits gesichtet. Die künftige Organisationsstruktur werde dann auf einer gemeinsamen Mitgliederversammlung nach den Beschlüssen zur Verschmelzung festgelegt.

Einen fixen Haushaltsplan 2019 gebe es wegen der geplanten Fusion nicht, erklärte Kassierer Klaus Berger, der fürs vergangene Jahr ein vierstelliges Minus bilanzierte. Dennoch sei der Abschluss in Verrechnung mit dem Kassenbestand ausgeglichen. Die von ihm skizzierten Planzahlen würden keine Veränderungen vorsehen. Ursächlich für das Minus seien schwindende Einnahmen wegen rückläufiger Mitgliederzahlen, geschuldet auch der Gründung des neuen und damit dritten Fußballvereins in Edingen-Neckarhausen, die Berger "unselig" nannte, geringerer Werbeeinnahmen und höherer Ausgaben. Geschäftsführerin Eveline Ding teilte auf Anfrage der RNZ mit, der Mitgliederstand liege bei rund 350 Personen, "inklusive Karteileichen". Immerhin habe man 29 Neuzugänge verzeichnen können.

Trotz der geplanten Verschmelzung mit der DJK Neckarhausen standen turnusgemäß Neuwahlen an. Denn falls die Fusion nicht zustande käme, bräuchte die Fortuna eine weiterhin geschäftsfähige Vorstandschaft. Einstimmige Wahlergebnisse erzielten Thomas Ritter-Neumann, Eveline Ding, Klaus Berger, Armin Adler und Gunda Hörth (Wirtschaftsausschuss/Platzkassiererin) und Kassenprüfer Helmut Hartmann. Mehrheitliche Zustimmung erfuhren Vorsitzender Udo Döbele (auch Leiter des Spielausschusses), zweiter Vorsitzender Sascha Ihrig (auch Pressewart) und der neue Kassenprüfer Tobias Schroth, dem ein Mitglied sinngemäß ankreidete, dass dieser nicht voller Begeisterung sein neues Amt angetreten habe.

Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von unzähligen Stunden rund um die Vorbereitung der Fusion, erklärte Udo Döbele in seinem Rückblick. Herausragend und mit viel Herzblut hätten Gunda Hörth und Armin Adler die Jugendturniere mit 73 Mannschaften aus 26 Vereinen organisiert. Was die Teilnahme an der Kerwe in Edingen betreffe, so wiederhole er sich: "Die Ausrichtung wird immer schwerer, weil es an Helfern mangelt." Mit einer so geselligen wie spaßigen Winterfeier nebst Ehrungen habe man das Jahr ausklingen lassen.

Die Sportberichte kündeten besonders bei der 2015 gegründeten Jugend-Spielgemeinschaft von erheblichen personellen Problemen. Doch Armin Adler, seit knapp vier Jahrzehnten als Jugendleiter tätig, sah in seinem letzten Bericht in dieser Funktion auch Silberstreifen am Horizont: Man habe die Teams weiterentwickeln und einen Zuwachs an Jugendtrainern erzielen können.