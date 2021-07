Schwäbisch Hall/Edingen-Neckarhausen. (krs) Am Ende hat wohl doch der Heimvorteil überwogen: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall holte Edingen-Neckarhausens amtierender Bürgermeister Simon Michler laut vorläufigem Wahlergebnis 3119 Stimmen und damit 21,6 Prozent. FDP-Kandidat und amtierender Bürgermeister in Oberrot, Daniel Bullinger war klarer Favorit der Haller. Für ihn stimmten 6130 Wahlberechtigte. Für die absolute Mehrheit reichte es aber nicht. Er holte 42,43 Prozent der Stimmen. Damit wird es einen zweiten Wahlgang am 18. Juli geben, da keinem Kandidaten die absolute Mehrheit gelang. Kathinka Kaden, Kandidatin der Grünen überzeigte 15,1 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,35 Prozent.