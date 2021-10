Edingen-Neckarhausen. (krs) "Es ist alles ziemlich ernst", sagt Bürgermeister Simon Michler im Gespräch mit der RNZ über die Corona-Lage in der Doppelgemeinde. "Wir rechnen damit, dass die Zahlen weiter steigen, und inzwischen zieht das Infektionsgeschehen Kreise. Es ist nicht mehr so Edingen-lastig." In Absprache mit den Fraktionen habe man daher entschieden, die für diesen Mittwoch geplante Gemeinderatssitzung auf den 10. November zu verschieben.

Eine kurzfristige Verlegung in die Eduard-Schläfer-Halle lasse das Kommunalrecht nicht zu, der Sitzungsort müsse eine Woche im Voraus bekannt gegeben werden. Hinzukomme, dass eine Gemeinderatssitzung nicht eingeschränkt werden dürfe, etwa mit der 3 G-Regel. "Ich weiß noch nichts von schweren Verläufen", sagt Michler. "Aber dass es uns jetzt, wo wir die Impfungen haben, noch einmal heftiger trifft als überhaupt bisher, ist wirklich heftig." Die Infektionszahlen sind doppelt so hoch wie am bisherigen Höhepunkt. Und Michler geht von einer hohen Dunkelziffer aus, denn "unter den Infizierten sind auch Menschen, die keine Symptome haben, sich anlasslos testen ließen und positiv waren." Stand Montagnachmittag stieg die Fallzahl laut Landratsamt auf 93 an, am Freitag waren es noch 87 Fälle gewesen. Es ist davon auszugehen, dass es wegen des Wochenendes Nachmeldungen geben wird. "In Summe sprechen einfach zu viele Gründe gegen die Sitzung."

Auch eine Online-Sitzung schließt Michler aus. "Bei digitalen Sitzungen sind nur Themen einfacher Art erlaubt", erklärt er. Angesichts der Tagesordnung mit dem Spielplatz in der Lilienstraße sowie der geplanten Erhöhung der Grundsteuer und der Fährentgelte könne man im Digitalformat kaum Beschlüsse fassen. "Nahezu alle Themen sind dafür nicht geeignet, und die, die es sind, sind nicht dringend." Die Gemeinde sagt auch die am Mittwoch geplante Einweihung des Sportzentrums aufgrund des Infektionsgeschehens ab.

Reagiert werde auch in den Kindergärten. "Dort soll jetzt wieder verstärkt getestet werden", sagt der Bürgermeister. Mit den katholischen Trägern habe es Besprechungen gegeben. Eltern bekommen Schnelltests und sollen ihre Kinder regelmäßig testen. "Es ist wichtig, dass wir die weitere Ausbreitung gerade bei den Kindern in den Griff kriegen", sagt Michler. "Die können sich ja noch nicht impfen lassen."

Das Ordnungsamt überprüfe die Einhaltung der Quarantäne. "Nach unserer Wahrnehmung halten sich die Leute auch daran", sagt Michler. "Aber ich glaube, die, die auf unserer Liste stehen, sind nicht das Problem", meint er mit Blick auf die erwartete Dunkelziffer. "Viele lassen sich aktuell wahrscheinlich gar nicht mehr testen", schätzt Michler. "Vor allem, wenn sie gar keine Symptome haben."