Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Der Geruch ist schon ein anderer", sagt Bauamtsleiter Dominik Eberle, als er die Unterführung der Straßenbahnlinie 5 hinunterläuft. Er trifft sich mit Graffiti-Künstlerin Steffi "Steph" Peichal, die der Unterführung in den vergangenen zwei Wochen einen neuen Anstrich verpasst hat. Jetzt ist sie kaum wiederzuerkennen: Statt grauen Wänden starren nun lustige Figuren die Passanten der Unterführung an.

"Das ist Comic-Pop-Art", erklärt Peichal. "Ich habe den Aspekt, dass hier jeden Tag Kinder durchlaufen, in die Arbeit integriert." Die Unterführung, die zu Pestalozzischule und Martin Luther Kindertagesstätte führt, soll motivieren, sagt Peichal. Deswegen stehen auch viele positive, aufbauende Nachrichten auf Englisch an der Wand. Einen Entwurf für die Gestaltung hat Bauamtsleiter Eberle vorab nicht gesehen. Weil er die Künstlerin aber noch aus seiner Zeit bei der Stadt Mannheim kannte, war das Vertrauen in ihre Arbeit da. Peichal hatte die Gestaltung der rund 200 Quadratmeter im Kopf. Und sie war auch noch schneller fertig als geplant. Denn ursprünglich sollte die Unterführung zum Schulbeginn hin fertig werden.

Jetzt soll sie bereits an diesem Wochenende wieder öffnen. "Da muss man wirklich sagen, Künstler kennen kein Wochenende und keine Arbeitszeiten", sagt Eberle. Peichal erwidert nur trocken: "Ich zieh halt durch." Sie habe viele Projekte zurzeit, aber wenn sie etwas zusage, bleibe es dabei. Mit bis zu vier Leuten hat sie an der Unterführung in Edingen gearbeitet. "Und zwei Hunde hatten wir auch dabei", erzählt sie und lacht. Ihr Mann, Moe Karaki, war ebenfalls bei den Spray-Aktionen dabei.

Die Gestaltung ist vielschichtig, man sieht nicht alles auf den ersten Blick. Viele Botschaften sind auch versteckt: So erinnern einige der lustigen Figuren zum Beispiel an Bildschirme. "Alles, was mit Fernsehen zu tun hat, habe ich ein bisschen grimmiger gemacht", erklärt Peichal: "Die echten Disziplinen mit Kreativität oder Musik habe ich besonders freundlich gestaltet." Peichal ist es wichtig, dass die Kinder auf ihrem Schulweg auch etwas mitnehmen können. Ein Schwerpunkt der neuen Gestaltung sind die Augen der Figuren. "Es ist wichtig, dass man sieht, und auch dass man gesehen wird", erklärt die Graffiti-Künstlerin. Eberle gefällt auch, dass die Figuren nicht am oberen Ende der Wand sind. "Das ist auf Augenhöhe für die Kinder, nicht aus der Erwachsenenperspektive", lobt er.

Eberle ist froh, dass der Gemeinderat sich in der Haushaltsdebatte für den Neuanstrich entschieden hat. "Unterführungen und Angsträume sind ein großes, wichtiges Thema", sagt der Bauamtsleiter. Die Schlussrechnung werde sich finanziell zwischen 40.000 und 45.000 Euro bewegen, schätzt er. Auch kaputte Treppenstufen wurden jetzt repariert. Ein ganzer Austausch von Treppen und Boden sei aber kaum finanzierbar.

Bevor Peichal anfangen konnte, hat ein Maler die Wände gereinigt und orangefarben gestrichen. Wegen der angespannten Haushaltslage gab es im Gemeinderat die Überlegung, es bei dem einfarbigen Anstrich ohne kunstvolles Graffiti zu belassen. "Aber das Geld wäre verbrannt gewesen", sagt Eberle. Freie Flächen laden eben doch zu Schmierereien ein. Damit das Graffiti auch so schön bleibt, wie es jetzt ist, wollen die Gemeinde und Peichal weiterhin Kontakt halten. "Wenn jemand etwas Schönes macht, und das Graffiti damit quasi weiterführt, habe ich eigentlich nicht mal etwas dagegen", sagt Peichal: "Aber wenn es irgendetwas Hässliches oder sogar Rassistisches ist, komme ich gerne zum Nacharbeiten."