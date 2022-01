Edingen-Neckarhausen. (nip) Die finanzielle Situation der Gemeinde ist angespannt. Immer wieder gibt es deswegen Debatten im Gemeinderat. Die RNZ hat mit den Fraktionen und Einzelgemeinderat Ulf Wacker gesprochen und ihnen sechs Fragen zur allgemeinen Lage der Gemeinde gestellt. In Frage vier geht es heute um die Finanzen:

Welche Ideen haben Sie, um die finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern?

Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV): Einnahmen können durch Grundstücksverkäufe und Verpachtungen, zum Beispiel Erbpacht, erzielt werden. Diesbezüglich müssen wir in Neckarhausen-Nord rasch vorankommen. Grundvermögen kann man aber nur einmal "versilbern". Daher müssen wir auch die Gewerbesteuereinnahmen strukturell verbessern. So ist beim Gewerbegebiet "In den Milben" darauf zu achten, dass nicht nur eine innerörtliche Umsiedlung erfolgt, sondern dass sich auch neues Gewerbe und damit zusätzliche Gewerbesteuerzahler in unserer Gemeinde anzusiedeln. Künftig werden freiwillige Leistungen zu kürzen sein. Kürzlich haben wir der Grundsteuererhöhung zugestimmt, und maßvollen Gebührenerhöhungen werden wir unsere Zustimmung nicht versagen können. Finanziell stehen uns harte Zeiten bevor.

Lukas Schöfer (CDU): Um den Haushalt zu konsolidieren, Schulden abzubauen und langfristig Rücklagen zu bilden, haben wir in den vergangenen Jahren etliche Ideen und auch konkrete Projekte vorgeschlagen, die aufeinander abgestimmt und mit den laufenden Investitionen eng verzahnt waren. Einige davon scheiterten jedoch schon im Gemeinderat oder spätestens am Widerstand der Bevölkerung. Dennoch haben wir neue Projekte auf der Agenda, hierzu zählt das Gemeindeentwicklungskonzept mit Schwerpunkt Haushalt und Finanzen das endlich mehr Klarheit, Struktur und Ergebnisorientiertheit in die politische Entscheidungsfindung bringen soll. Zusätzlich konkrete Vorschläge zur Stärkung der Gemeinde als innovativer Wirtschaftsstandort sowie weitere Bauprojekte für Wohn- und Gewerbezwecke.

Thomas Hoffmann (OGL): Auf keinen Fall lässt sich die finanzielle Situation durch die immer neue Ausweisung von Baugebieten verbessern. Es gibt genug Untersuchungen, die belegen, dass vor allem die infrastrukturellen Folgen von Neuausweisungen – etwa der Mehrbedarf an Kita-Plätzen und so weiter – schon mittelfristig zu einer höheren Belastung der Haushalte führen. Gespart werden kann bei Straßensanierungen und ähnlichen Maßnahmen. Diese sollten auf Unumgängliches konzentriert werden. Das Entsprechende gilt für den Energieverbrauch. Auch unsere Vereine müssen sich angesichts der schwierigen Haushaltssituation auf härtere Zeiten einstellen.

Michael Bangert (SPD): Edingen-Neckarhausen hat aufgrund seiner Struktur, das wenig Gewerbe und so gut wie keine Industrie ermöglicht, keine andere Möglichkeit Einnahmen zu erzielen als die Einkommensteuerzuweisung. Wir werden mittelfristig nicht darum herumkommen, neben Neckarhausen-Nord weitere Einnahmequellen zu erschließen, die nur aus einem behutsamen Wachstum der Gemeinde unter Abmilderung der ökologischen Gesichtspunkte resultieren. Wenn jemand hier eine andere Idee hat, sind wir gerne bereit zuzuhören. Das Verschließen der Augen vor finanziellen Problemen bringt jedoch nichts.

Edgar Wunder (Die Linke): Wir brauchen eine nachhaltige Lösung. Das bedeutet, stetig fließende Einnahmen müssen in ein Gleichgewicht mit den Ausgaben gebracht werden. Davon sind wir gegenwärtig weit entfernt. Immer neue Baugebiete mit Grundstücksverkäufen sind keine nachhaltige Lösung. Denn man kann das Tafelsilber nur einmal verkaufen, und die Folgekosten übersteigen langfristig gesehen die Einnahmen, sodass sich das Finanzproblem am Ende nur noch weiter verschlimmert. Verschlankung, Verschiebung oder Verzicht bei kostenintensiven Großprojekten in Verbindung mit mehr Geldabschöpfung bei denen, die es sich leisten können, ist der einzig realistische Weg. Ein hartes Ringen im Detail, aber die Gemeinde hat nichts mehr zu verschenken.

Ulf Wacker (Einzelgemeinderat): Da sich bei uns immer sehr leicht Mehrheiten gegen irgendetwas finden lassen, kommen wir wohl nur mit Sparpaketen weiter, in denen sich die Fraktionen zwar wiederfinden, in denen sie aber auch Zugeständnisse machen. Beispiel: Entschlossene Sparsamkeit bei Projekten plus klimafreundliche Wohngebiete plus Parkraumbewirtschaftung als Paket. Dazu müssen wir das Trauma Mittelgewann überwinden, also die Polarisierung zwischen der eher handlungsorientierten Koalition aus CDU und SPD auf der einen Seite und der eher besitzstandswahrenden aus UBL und OGL auf der anderen. Ich werde jedenfalls für alles stimmen, was Geld spart oder Geld bringt, auch wenn es nicht populär ist.