Lieselotte Schweikert engagierte sich nicht nur stark in der FDP, sondern auch in der Kirchengemeinde. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Ihr Spitzname "Euro-Lilo" war so liebe- wie respektvoll gemeint und zeichnete Lieselotte Schweikert als überzeugte Europäerin aus. Jetzt ist ihr stetes Trommeln für ein geeintes und starkes Europa verstummt – die frühere FDP-Gemeinde- und Kreisrätin, Landtagsabgeordnete und Ortsverbandsvorsitzende ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren überraschend gestorben. Ihr Tod steht aber in keinem Zusammenhang zur Corona-Pandemie.

Zum 80. Geburtstag hatte sich die am 11. August 1937 in Duisburg geborene Politikerin im Gespräch mit der RNZ vor allem eines gewünscht: "Gesundheit, damit ich weiter meine ehrenamtliche Aufgabe für die Kirchengemeinde wahrnehmen kann." In der evangelischen Kirchengemeinde Edingen hatte sie einst, als ihre beiden Söhne ins Teenageralter kamen, einen Jugendkreis gegründet.

Sie absolvierte unzählige Krankenbesuche und war jeden Mittag unterwegs, um kranken, älteren und oft auch einsamen Menschen eine Freude zu machen. Im Pflegeheim war sie oft, las Kurzgeschichten vor und unterhielt sich mit den Bewohnern. Ein Psalm, ein Lied, das Vaterunser und ein persönliches Gebet für ihr Gegenüber prägten diese Besuche: "Das kommt gut an – manche haben ja kaum Besuch", sagte sie einmal.

Ihr Interesse am Ortsgeschehen war ungebrochen, trotz zahlreicher gesundheitlicher Rückschläge, die sie in den vergangenen Jahren erleiden musste. Doch Jammern war nicht ihre Sache, dazu lachte sie zu gern. Ihr Humor und ihr Repertoire an Witzen waren legendär. Genauso wie ihr Einsatz am Klavier beim "Kurpfälzer Abendessen", bei dem Lieselotte "Lilo" Schweikert am Ende ihre feste Überzeugung "Die Gedanken sind frei" im gleichnamigen Lied musikalisch darbot.

Sie trat der FDP 1975 bei und übernahm sogleich Verantwortung im Vorstand. Zunächst als Kassiererin, dann als stellvertretende Vorsitzende. 1999 übernahm sie den Vorsitz, gab ihn dann nach ihrem Rückzug aus der Kommunalpolitik 2007 an Dietrich Herold ab. 1980 gelang der technischen Zeichnerin erstmals der Einzug in den Gemeinderat, dem sie 29 Jahre lang angehörte, 25 davon als Dritte Bürgermeister-Stellvertreterin. Von 1984 an war sie mit Unterbrechungen, insgesamt aber 20 Jahre lang, Mitglied der FDP-Kreistagsfraktion und rückte 1998 für Dr. Hans Freudenberg in den Landtag nach, dem sie drei Jahre angehörte. Sie war frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, war Mitglied im Sozialausschuss, Europabeauftragte des FDP-Landesverbandes Baden-Württemberg und langjährige Vorsitzende der Europa-Union.

Sie wurde mit dem Bundesverdienstkreuz und der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet. Lieselotte Schweikert hinterlässt Mann, Sohn und drei Enkelkinder. Die Beerdigung wird im Kreis der Angehörigen stattfinden, ein Termin für eine spätere Gedenkfeier wird noch bekannt gegeben.