Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wir freuen uns alle riesig – endlich wieder Fastnacht!" Marius Ebert, Sitzungspräsident des Karnevalvereins Kummetstolle Neckarhausen (KVK), schildert im Gespräch mit der RNZ, wie die Fastnachter jetzt wieder starten wollen: Am 20. November geht es los mit der Eröffnung der Kampagne, wobei der Klassiker dieses Mal eher Richtung Party gehen werde, wie Ebert sagt: "Eine Mischung aus Eröffnung, SchmuDo-Party und Oktoberfest."

Natürlich werde es die Inthronisation einer neuen Prinzessin geben und die Verabschiedung von Imke I. "vom tanzenden Narrengestein" sowie "ein, zwei Programmpunkte". Doch das Hauptaugenmerk liege auf der "Welcome-back-Party". "Wir wollen, dass alle Spaß haben deshalb auch musikalisch entsprechend geplant, denn mit der Musik steht und fällt so eine Party", sagt Ebert. "Die Steinsberger" gehörten zu den besten Partybands in Deutschland und seien auch im Ausland gefragt. "Es ist uns wichtig, dem Publikum etwas bieten zu können", betont der Präsident.

Im Prinzip plane der Verein seine Veranstaltungen, die alle in der Eduard-Schläfer-Halle am Freizeitbad Neckarhausen stattfinden, wie vor den Corona-Zeiten. Und alle finden unter der 2G-Regel statt: Rein darf, wer einen Impfnachweis vorlegen kann oder eine Bescheinigung über eine überstandene Corona-Erkrankung. Der Personalausweis ist zwingend erforderlich.

Sitzungspräsident Marius Ebert zeigt den Zugang zur Eduard-Schläfer-Halle, wo eine externe Sicherheitsfirma Impf- oder Genesenen-Nachweise kontrollieren wird. Foto: Pilz

Für die Eingangskontrolle haben die Kummetstolle eine externe Sicherheitsfirma beauftragt. Der beidseitige Zugang zur Halle über den Treppenabgang im Foyer des Freizeitbades ist für diesen Zweck gut geeignet. Einchecken können sich die Gäste über die Luca-App oder handschriftlich über Listen. "Das machen unsere Aktiven", erklärt Ebert. Es sei gut, frühzeitig zu kommen und den Einlass ab 18 Uhr zu nutzen. Start aller Veranstaltungen ist jeweils um 19.11 Uhr mit Ausnahme der SchmuDo-Party am 24. Februar ab 20.11 Uhr. Es wird eine lange Kampagne werden, denn Schluss ist erst am 5. März mit dem Heringsessen.

Auch für Imke Stein war es eine lange Zeit als Fastnachtsprinzessin. Ihre Inthronisation fand 2019 statt – doch immerhin kann sie die Kampagne noch zu Ende bringen. Das war Carmen Kick vor 20 Jahren nicht vergönnt. Sie stieg 1990 als Fastnachtsprinzessin auf den Thron und verließ ihn erst wieder 1992. Es war die Zeit der Golfkriege. Kurz nachdem die närrische Zeit am 11. November gestartet war, wurde sie vor dem Hintergrund der Kriege wieder abgesagt. Was die eigenen Aktiven angehe, so wisse der Vorstand, dass sie nahezu alle geimpft seien, schildert Ebert: "Wir haben das nicht abgefragt, aber von ihnen selbst erfahren." Zugleich habe der Verein bereits Mitte September über die Sozialen Medien und über das Mitteilungsblatt kommuniziert, dass alle Termine unter 2G-Regeln stattfinden werden: "Da blieb also Zeit genug, sich noch impfen zu lassen."

"Jetzt freuen sich alle auf die Kampagne, wir haben das so vermisst", sagt Marius Ebert. Oft habe das Training der Garden nur online stattfinden können. "Sie haben viel aufzuholen gehabt – doch die Garde ist zuversichtlich, dass sie beim Ball der Prinzessin am 15. Januar einen Marsch präsentieren können." Davor findet am 6. Januar im Schlosshof noch der traditionelle Neujahrsempfang statt. Am 29. Januar folgt die erste Prunksitzung, einen Tag später die Familien- und Seniorensitzung bei freiem Eintritt. Die Zwischensitzung ist am 4. Februar, die zweite Prunksitzung tags darauf; die Party am Schmutzigen Donnerstag und das Heringsessen folgen dann noch hoffentlich wie geplant. Alle Bands seien gebucht: "Die freuen sich auch schon sehr nach der langen Durststrecke."

Info: Tickets für die "Welcome-back-Party" am 20. November gibt es für 15 Euro unter: www.karten@kvkummetstolle.com.